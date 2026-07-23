Qué es el Cloud Blush y el paso a paso para aplicarlo según los expertos

Desde hace algunas temporadas, el rubor dejó de ser un complemento del maquillaje para convertirse en uno de sus grandes protagonistas. Después del furor del Sunset Blush, el Boyfriend Blush y el Blush Blindness, una nueva tendencia gana terreno: el Cloud Blush, una técnica que propone un acabado liviano, difuminado y muy natural.

Según Anto Zeppilli, maquilladora de Maybelline New York, el objetivo es recrear ese rubor saludable que aparece en las mejillas después de caminar bajo el frío o de hacer actividad física. “El color se funde con la piel sin dejar líneas marcadas ni contrastes intensos, logrando un efecto nube, suave y fresco”, remarca la experta.

Si querés recrear el efecto Cloud Blush, las texturas en mousse son las grandes aliadas. Una de las novedades es Cloudtopia de Maybelline New York ($36.990), un rubor multifunción para mejillas y labios con acabado matte difuminado. Disponible en seis tonos, su fórmula permite modular la intensidad del color, ofrece hasta 14 horas de duración y es resistente a la transferencia, ideal para retoques rápidos y un maquillaje fresco durante todo el día.

Una de las ventajas de esta tendencia es que muchos rubores multifunción también pueden usarse en los labios. Aplicados con los dedos dejan un velo de color muy natural; si preferís un acabado más intenso, simplemente sumá una segunda capa. El resultado es un maquillaje armónico, fresco y práctico, ideal para acompañar el ritmo de todos los días.

El paso a paso para lograrlo

1- Prepará la piel: todo comienza con una buena hidratación. Una piel bien preparada ayuda a que el producto se funda mejor y el acabado se vea uniforme, fresco y natural.

2- Aplicá el rubor en los puntos clave: colocá una pequeña cantidad de producto sobre la parte alta de las mejillas y difuminá hacia los pómulos. Si buscás potenciar el efecto de “buena cara”, sumá un toque sobre el puente de la nariz. Las texturas en mousse son ideales porque pueden aplicarse con brocha, esponja o directamente con los dedos

3- Difuminá con suavidad: el secreto de esta tendencia está en integrar el color con la piel. Para lograr ese efecto nube, trabajá el producto con pequeños golpecitos, evitando que queden bordes marcados o cortes de color.

4- Construí la intensidad de a poco: empezá con una cantidad mínima y agregá más producto según el resultado que busques. Para un maquillaje de día alcanza con un toque sutil, mientras que para la noche podés sumar capas sin perder el efecto difuminado.