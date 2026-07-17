Selena Gomez nombra a la primera embajadora de Rare Beauty: quién es la jóven actriz

Desde su lanzamiento en 2020, Rare Beauty se ha consolidando como un fenómeno global en la industria cosmética. Sin embargo, la marca de Selena Gomez había mantenido una firme filosofía: no tener rostros oficiales ni embajadores de marca tradicionales. Hasta ahora.

Por sorpresa, la firma ha presentado oficialmente a su primera embajadora global de belleza: Ella Bright. La joven actriz británica, que alcanzó la fama internacional gracias a su papel protagónico en la adaptación televisiva de Off-Campus, debuta al frente de la campaña titulada «Made You Blush».

La campaña gira en torno al producto estrella del catálogo de Rare Beauty: el Soft Pinch Liquid Blush. Este rubor líquido, que acumula miles de millones de visualizaciones en TikTok por su pigmentación y su acabado natural, es el centro del video.

En el spot, la marca hace un ingenioso guiño a los fanáticos de Off-Campus. Con la frase: «La gente siempre está tratando de hacerme sonrojar. Lo gracioso es que nadie puede… excepto el Soft Pinch Liquid Blush de Rare Beauty», el anuncio recrea esa complicidad que la actriz muestra en pantalla.

Para la joven ahora embajadora de Rare Beauty, esta unión es más que organica. «Soy una gran admiradora de la marca desde hace años, y su rubor líquido siempre ha sido un paso imprescindible en mi rutina diaria», compartió la actriz en un comunicado oficial, destacando que su tono favorito es el icónico rosa cálido Happy.

Con esta incorporación, Selena Gomez y su equipo demuestran una evolución en su narrativa: al elegir a una figura emergente, Rare Beauty se asegura de mantener esa cercanía, frescura y autenticidad que la ha caracterizado desde el primer día.