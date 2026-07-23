El consumo masivo cayó 2,7% en junio y acumula una baja del 2,9% en 2026: el e-commerce se destaca

El consumo masivo volvió a profundizar su tendencia a la baja durante junio de 2026, registrando un retroceso interanual del 2,7% en volumen. De acuerdo con el último relevamiento de la consultora Scentia, las ventas acumuladas en los primeros seis meses del año marcan una caída del 2,9%, consolidando la distancia con los niveles de actividad comercial de los últimos años.

El indicador ubica el consumo de junio en 82,9 puntos (tomando enero de 2023 como base 100), mostrando un deterioro respecto a los 84,8 puntos registrados en mayo y lejos del pico de 111 puntos alcanzado en diciembre de 2023. Si bien la facturación en pesos subió un 26,6% en valores nominales, el avance promedio de precios del 23,1% confirmó que el incremento en montos no se tradujo en una mayor cantidad de productos vendidos.

En el plano de los precios, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) señalaron que la inflación interanual al consumidor se ubicó en 33,5% en junio, acumulando un 16,8% en la primera mitad de 2026.

Caída en supermercados y almacenes: el impacto por rubros y el «efecto Mundial 2026»

El comportamiento de las ventas mostró una fuerte disparidad según el canal comercial. Los kioscos y almacenes de barrio sufrieron el impacto más severo con un desplome del 4,6% interanual, seguidos por el canal mayorista (-3,3%), los supermercados de cadena (-2,6%) y los autoservicios independientes (-1,6%). Las farmacias, por su parte, se mantuvieron estancadas sin variación (0,0%).

En el desglose por rubros, la única categoría que cerró junio en terreno positivo en el promedio general fue la de bebidas con alcohol, con una suba del 9,4% interanual, impulsada en gran medida por la demanda vinculada al Mundial 2026. Las bebidas sin alcohol también crecieron un 3,5%.

En contraposición, el resto de las canastas de consumo básico operó en rojo:

Desayuno y merienda: cayeron un 7,7% .

cayeron un . Limpieza de ropa y hogar: bajó un 6,2% .

bajó un . Productos perecederos: retrocedieron un 5,7% .

retrocedieron un . Impulsivos: descendieron un 5,3% .

descendieron un . Higiene y cosmética: anotó un retroceso del 3,7% .

anotó un retroceso del . Alimentación: registró una leve caída del 0,5%.

El e-commerce se dispara 41% en un escenario de indicadores económicos mixtos

La única excepción al enfriamiento comercial fue el comercio electrónico, que aceleró su expansión con un alza interanual del 41% en junio y un acumulado anual del 34,8%. El canal digital creció en las ocho canastas analizadas, liderado por el rubro de bebidas alcohólicas (+61,8%) y alimentación (+54,6%).

El comportamiento del consumo se da en un marco macroeconómico con señales contrapuestas. Según los indicadores oficiales del Indec recopilados en el informe, el Producto Bruto Interno (PBI) registró un crecimiento del 2,3% interanual en el primer trimestre de 2026, mientras que la actividad de la construcción subió un 4,1% en mayo a través del Índice Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC).

Sin embargo, el sector industrial muestra un sesgo contractivo: la producción industrial manufacturera (IPI) acumula una baja del 3,1% en el año, mientras que la producción automotriz cayó un 13,6% en junio (-18,3% en el acumulado de 2026). A su vez, en el plano social, los últimos datos del Indec ubicaron la pobreza en 28,2% y la tasa de desempleo en 7,8% al cierre del primer trimestre del año.