Vacaciones de invierno: 15 paseos gratuitos para disfrutar con chicos sin gastar una fortuna en Buenos Aires

El tranvía histórico de Caballito funciona los feriados y fines de semana. Foto: Agencia NA (GCBA)

Las vacaciones de invierno son, para muchas familias, el momento de salir de casa, cortar con la rutina y compartir tiempo juntos. Pero también llegan con una pregunta que se repite año tras año: ¿qué hacer en Buenos Aires sin que el presupuesto se dispare?

Aunque la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano ofrecen una enorme agenda de espectáculos y actividades, también esconden museos, edificios históricos, paseos y experiencias que pueden disfrutarse sin pagar entrada o con un costo muy bajo. Son propuestas ideales para grandes y chicos, muchas veces desconocidas incluso para quienes viven en la región.

Desde viajar en un antiguo tranvía hasta recorrer un palacio, descubrir autos históricos o mirar las estrellas en un planetario, estas son algunas de las mejores opciones para aprovechar el receso escolar.

Los 15 paseos para descubrir estas vacaciones de invierno

Museo del Automóvil Club Argentino (Palermo)

Sobre la avenida del Libertador, este museo reúne una colección de automóviles clásicos, deportivos y vehículos históricos que permiten recorrer distintas etapas del automovilismo argentino. Abre de lunes a viernes, de 10 a 17.30. República de los Niños (La Plata)

Calles, edificios inspirados en cuentos infantiles, plazas y espacios verdes convierten a este predio en uno de los paseos preferidos por las familias. Está abierto todos los días de 7 a 22. Aunque durante años el ingreso fue gratuito, visitantes informan que actualmente la entrada ronda los $2.000 por persona. Tranvía Histórico de Buenos Aires (Caballito)

Subirse a uno de estos coches restaurados es viajar varias décadas hacia atrás. El recorrido permite conocer el barrio desde una perspectiva diferente, a bordo de los tranvías que marcaron buena parte del transporte porteño durante el siglo XX. Funciona sábados, domingos y feriados entre las 15 y las 18. Casa Museo María Elena Walsh (Villa Sarmiento)

A pocas cuadras de la estación Ramos Mejía, la casa donde vivió una de las autoras más queridas de la literatura infantil invita a recorrer su historia, sus objetos personales y su legado cultural. Puede visitarse de miércoles a domingos entre las 11 y las 18. Planetario de La Plata

Ubicado en el Paseo del Bosque, propone funciones educativas y astronómicas durante sábados, domingos y feriados. Hay cuatro presentaciones diarias entre las 15 y las 19. Congreso de la Nación Argentina

El Palacio Legislativo abre sus puertas para recorrer salones, galerías y espacios cargados de historia. Las visitas guiadas permiten descubrir detalles arquitectónicos y conocer cómo funciona el Congreso. Se recomienda reservar con anticipación.

República de los niños, un imperdible para las vacaciones de invierno. Foto: Agencia NA (Wikipedia)

Museos, historia y rincones para descubrir sin gastar

Museo de la Cárcova (Puerto Madero)

Dependiente de la Universidad Nacional de las Artes, exhibe una importante colección de réplicas de esculturas clásicas junto con obras de arte nacionales e internacionales. Abre de martes a domingos entre las 10 y las 17. Museo Nacional de Arte Oriental

Dentro del Centro Cultural Borges, este museo reúne piezas provenientes de distintos países asiáticos y ofrece un recorrido por culturas milenarias. Puede visitarse de miércoles a domingos, de 14 a 21. Museo Nacional de Bellas Artes

Es uno de los grandes clásicos de Buenos Aires y uno de los museos más importantes de América Latina. Sus salas reúnen obras de artistas argentinos y de figuras universales como Goya, Monet, Van Gogh, Rodin y Berni. Abre de martes a domingos. Museo Nacional del Cabildo

Frente a Plaza de Mayo, este edificio histórico conserva parte del patrimonio colonial argentino y permite revivir los días de la Revolución de Mayo a través de documentos, objetos y exposiciones permanentes. Funciona de miércoles a domingos. Torre Ader (Villa Adelina)

Con su particular arquitectura de inspiración europea, esta construcción centenaria es uno de los secretos mejor guardados del conurbano bonaerense. Desde su mirador se obtienen vistas panorámicas de la zona y se conoce la historia de uno de los edificios más singulares de San Isidro. Museo Nacional de Arte Decorativo

Instalado en un antiguo palacio de la aristocracia porteña, combina elegantes salones, jardines, esculturas y una destacada colección de mobiliario, pinturas y objetos decorativos que transportan a otra época. Quinta Los Ombúes (San Isidro)

Esta histórica casona fue escenario de importantes episodios de los primeros años de la independencia. Rodeada por un parque con vista al Río de la Plata, propone un recorrido por la historia y la naturaleza en un mismo lugar. Palacio Belgrano-Otamendi (San Fernando)

Una antigua residencia señorial convertida en museo y centro cultural donde todavía pueden recorrerse sus salones originales, admirar su arquitectura y visitar exposiciones temporarias. Museo Histórico Sarmiento (Belgrano)

Objetos personales, documentos, mobiliario y exhibiciones permanentes permiten acercarse a la vida y la obra de Domingo Faustino Sarmiento, una de las figuras más influyentes de la historia argentina.

Más allá de los grandes espectáculos y de las propuestas pagas, las vacaciones de invierno también ofrecen la posibilidad de redescubrir la historia, el arte y el patrimonio sin necesidad de hacer un gran gasto. Son paseos que invitan a caminar, aprender y compartir en familia, demostrando que muchas veces las mejores salidas están mucho más cerca de lo que imaginamos.

Con información de Noticias Argentinas