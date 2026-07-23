Incendio en un barrio de Bariloche: el fuego provocó la destrucción de dos casas

Un voraz incendio registrado a primera hora de este jueves provocó la destrucción total de dos domicilios en el barrio Nahuel Hue de Bariloche.

El hecho fue alertado minutos antes de las 7:00 a través de una llamada al 911, lo que motivó el inmediato despliegue de los servicios de emergencia hacia la calle Dos Islas, a metros del Centro Cultural Ruca Che.

Incendio en un barrio de Bariloche: los detalles

Al llegar al lugar, los efectivos policiales constataron la veracidad del alerta e identificaron a los damnificados. En el sitio entrevistaron a una mujer de 36 años, inquilina de la propiedad, quien relató que el foco ígneo se habría desatado de manera accidental luego de que una estufa encendida cayera sobre un colchón, propagando las llamas rápidamente por la estructura.

Según fuentes locales en diálogo con DIARIO RÍO NEGRO, el fuego fue controlado durante la mañana del jueves.

Para controlar el siniestro se montó un amplio operativo conjunto en el que trabajaron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios. Las labores contaron además con el apoyo de personal de Protección Civil, un camión cisterna de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y cuadrillas de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) para garantizar la seguridad en la zona.

A pesar de la gravedad del incidente y de la pérdida total de las dos viviendas, las autoridades confirmaron que el fuego ya fue completamente controlado y que no se registraron víctimas fatales ni personas lesionadas.