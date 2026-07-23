Metrogas busca nuevo dueño: cinco empresas presentan hoy sus ofertas

La venta del control de Metrogas forma parte del plan de YPF para desprenderse de activos considerados no estratégicos. Foto gentileza.

La venta de Metrogas, la principal distribuidora de gas natural de la Argentina, ingresará este jueves en una etapa decisiva con la recepción de las ofertas económicas vinculantes para adquirir el paquete de control que YPF mantiene en la compañía. El proceso, coordinado por el Citibank, reúne a cinco grupos empresarios interesados en quedarse con uno de los activos regulados más importantes del sector energético.

Metrogas abastece a más de 2,4 millones de usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense, concentrando la mayor demanda residencial y comercial del país. Por esa razón, el resultado de la licitación será seguido de cerca por el mercado, que buscará medir cómo impacta la incertidumbre regulatoria en el precio que los inversores están dispuestos a pagar por el control de la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina.

La petrolera, presidida por Horacio Marín, impulsa esta desinversión como parte de su estrategia de concentrar sus recursos en negocios considerados estratégicos, principalmente el desarrollo de Vaca Muerta.

La operación no implica una venta directa de las acciones que YPF posee en Metrogas. En realidad, la petrolera transferirá su participación en Gas Argentino S.A. (GASA), la sociedad que controla la distribuidora. A través de esa estructura, YPF ejerce el control de la empresa, mientras el resto del capital permanece en manos de otros accionistas y del mercado.

El monto final de las ofertas dependerá de distintos factores regulatorios que todavía no fueron resueltos. Entre los interesados que llegarán a la instancia final figuran MSU Energy, EcoGas, Integra Capital, el Grupo Pierri y Grupo Sofía, según informó Econojournal.

El principal punto de incertidumbre es la prórroga de la licencia de distribución de Metrogas. Si bien las áreas técnicas y legales del actual Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) y la Secretaría de Energía ya habrían concluido el análisis para extender la concesión por otros 20 años, el Gobierno nacional aún no formalizó esa decisión.

Ante este escenario, las propuestas económicas serán presentadas ad referendum de que el Ejecutivo apruebe finalmente la extensión de la licencia, una condición que el mercado considera clave para consolidar el valor de la compañía.

Metrogas abona dividendos

A su vez, por primera vez en más de 25 años, Metrogas abonará el pago de dividendos entre sus accionistas. El directorio de la distribuidora de gas aprobó a mediados un pago en efectivo de $100.000 millones, según el hecho relevante que la empresa envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), cuando el último antecedente de un reparto similar data de noviembre de 2001, cuando abonó un dividendo intermedio antes de que la crisis económica argentina de ese año interrumpiera esa práctica.

Desde entonces, la compañía no había vuelto a distribuir utilidades entre sus accionistas. En su comunicación oficial a los reguladores, la empresa precisó que la operación «no vulnera compromisos contractuales ni financieros asumidos por la Sociedad» y que no requiere aprobación de terceros.