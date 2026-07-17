Shakira sorprendió con un emotivo mensaje para Lionel Messi y un elogio a Antonela Roccuzzo

A horas de la final del Mundial 2026, Shakira sorprendió al dedicarle un sentido mensaje a Lionel Messi, a quien destacó por su compromiso, disciplina y capacidad para seguir haciendo historia. Además, la cantante colombiana también tuvo palabras de reconocimiento para Antonela Roccuzzo, a quien señaló como un pilar fundamental en la vida del capitán de la Selección argentina.

La artista, que volverá a ser una de las grandes protagonistas del torneo con su participación en el espectáculo del entretiempo de la final, compartió una publicación del propio Messi en sus historias de Instagram y expresó su admiración por el rosarino.

El mensaje de Shakira para Lionel Messi

«Lo que está haciendo Lio Messi es extraordinario. Demuestra los valores de un hombre profundamente comprometido y disciplinado, que desafía el paso del tiempo y todas las adversidades«, escribió la intérprete colombiana.

Luego amplió su reflexión y destacó que el futbolista sigue rompiendo todo tipo de barreras.

«Demuestra que una persona no se define por su edad ni por lo que digan los demás», agregó la artista, quien este año volvió a poner su voz en un Mundial con «Dai Dai», una de las canciones oficiales del certamen.

El reconocimiento de Shakira a Antonela Roccuzzo

En el mismo mensaje, Shakira también destacó el rol de Antonela Roccuzzo, compañera de vida de Messi desde hace años.

«Sé que tener a una mujer como Antonela Roccuzzo a su lado le da la fuerza y la inspiración para demostrarlo», expresó la cantante, resaltando el apoyo permanente que la rosarina brinda al capitán argentino dentro y fuera de las canchas.

Las palabras de la colombiana rápidamente se viralizaron entre los fanáticos del futbolista y de la propia artista.

Cómo será el show de Shakira en la final del Mundial 2026

Además de seguir de cerca el desempeño de Messi, Shakira ya tiene la atención puesta en el espectáculo que protagonizará durante el entretiempo de la final.

La cantante adelantó que su presentación será diferente a la que realizó en la inauguración del torneo.

«Tengo que pensar bien cómo hacerlo, que sea un poco diferente a lo que hice en la inauguración», explicó días atrás.

También confirmó que será parte de un show compartido junto a Madonna, Justin Bieber y BTS, una combinación inédita que promete convertirse en uno de los momentos más esperados de la definición del Mundial.

Quiénes actuarán en la ceremonia de clausura

La fiesta no terminará con el espectáculo del entretiempo. La ceremonia de clausura contará además con una presentación especial encabezada por Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Robbie Williams, quienes serán los encargados de cerrar musicalmente una final que promete quedar en la historia tanto por el fútbol como por el despliegue artístico.ms serán los encargados del show de cierre.