La estrategia del Gobierno post Mundial: el plan para eliminar las PASO y preparar un posible balotaje

Una vez concluido el Mundial, el Gobierno continuará con su agenda y dará prioridad a la eliminación de las PASO previo a las elecciones presidenciales de 2027 (Foto: Gentileza)

El Gobierno comenzó a delinear la etapa posterior al Mundial de fútbol 2026, con la intención de volver a concentrar la atención pública en la marcha de la economía. En la Casa Rosada consideran que los próximos meses serán clave para consolidar la recuperación de los ingresos y sostener el respaldo social.

Esta decisión de remover las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO), buscará dar firmeza de cara al calendario electoral que desembocará en las elecciones presidenciales de 2027.

Dentro del oficialismo existe la convicción de que la evolución del bolsillo de los argentinos como el principal factor para sostener el proyecto político de Javier Milei. Por ese motivo, la administración libertaria busca instalar una narrativa centrada en la desaceleración de la inflación, la estabilidad cambiaria y la mejora del poder adquisitivo.

Según el análisis que realizan en el entorno presidencial, los niveles de rechazo a la gestión continúan siendo elevados y se mantienen desde hace meses en torno al 60%. Esa situación obliga al oficialismo a ampliar su base de apoyo si pretende llegar con mayores posibilidades a la próxima elección presidencial.

Con la atención pública todavía atravesada por el clima mundialista, el Gobierno espera aprovechar el período posterior al torneo para reinstalar sus principales mensajes políticos y económicos. La meta es llegar a los próximos años con una narrativa basada en la mejora de las condiciones económicas y con una estrategia electoral que reduzca los riesgos de una definición presidencial en segunda vuelta.

El plan del Gobierno para eliminar las PASO: la mirada del Gobierno para las elecciones 2027

Uno de los objetivos políticos más importantes para La Libertad Avanza es evitar un escenario de balotaje. Las encuestas que manejan en el Gobierno muestran que una eventual segunda vuelta podría convertirse en una instancia favorable para una oposición unificada detrás de un único candidato.

Por esa razón, en la estrategia oficial cobra relevancia la discusión sobre el sistema electoral y el futuro de las PASO. En el oficialismo consideran que una eventual eliminación de esa instancia podría modificar el escenario de competencia rumbo a 2027.

El PJ buscará oponerse en el Congreso contra el plan de quitar las PASO de parte del Gobierno (Foto: archivo)

Mientras tanto, la conducción política del Gobierno continúa avanzando en el fortalecimiento de la estructura partidaria de La Libertad Avanza. En las últimas semanas, la mesa política encabezada por Karina Milei ganó protagonismo en la coordinación de la estrategia legislativa y electoral del oficialismo.

La apuesta de la Casa Rosada también incluye mantener la agenda económica como eje central de la gestión. Funcionarios nacionales entienden que cualquier mejora en indicadores vinculados al consumo, los salarios y la actividad económica tendrá un impacto directo en las expectativas electorales del oficialismo.

Con información de Infobae