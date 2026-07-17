Franco Colapinto terminó 15° en la primera práctica libre del GP de Bélgica

Franco Colapinto regresó a la acción y tuvo su primera sesión en el Gran Premio de Bélgica. En la práctica libre 1 finalizó en el 15° lugar en su primer contacto con el mítico circuito de Spa-Francorchamps, por la décima fecha de la temporada de la Fórmula 1. Durante la sesión, completó 23 vueltas para tener sus primeras sensaciones del fin de semana.

En el inicio, el argentino salió a la pista con neumáticos duros. Luego de marcas sus primeros registros, regresó a los pits para un cambio de ala delantera, ya que para este fin de semana, Alpine rediseñó el halo, para darle carga aerodinámica a la parte trasera del coche.

Tras más de 10 minutos en boxes, el pilarense volvió al circuito con los mismos neumáticos. Con el pasar de las vueltas fue mejorando su tiempo y marcó un 1:50.335, su mejor intento con el compuesto blanco con el que completó 13 vueltas.

Colapinto buscará sumar en Bélgica para asegurar su continuidad en Alpine.

A falta de 15 minutos para el cierre de la práctica, Colapinto probó con gomas blandas y lógicamente mejoró su tiempo: 1:49.403 fue su récord en este entrenamiento, para ser tres décimas más rápido que su compañero Pierre Gasly (1:49.712), que terminó 17°.

En el cierre de la FP1, los pilotos hicieron la prueba de largada en la posición de la parrilla de salida. El mejor de la sesión fue Max Verstappen (Red Bull) y lo siguieron las dos Ferrari: Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Kimi Antonelli, líder del campeonato, quedó muy lejos de la cima en la 6° ubicación.

El próximo desafío para Franco será la segunda práctica de este Gran Premio, programada para este viernes a las 12:00 (hora Argentina). Allí, tratará de seguir sumando información clave para la clasificación del sábado y la carrera del domingo.

Horarios del Gran Premio de Bélgica

Viernes

Práctica libre 1: 8:30 hs.

Práctica libre 2: 12:00 hs.

Sábado

Práctica libre 3: 7:30 hs.

Clasificación: 11:00 hs.

Domingo