Quién es Olivier Rousteing, el diseñador que deja Balmain y asume la dirección creativa de otra mítica casa de lujo

Cuando Olivier Rousteing asumió la dirección creativa de Balmain en 2011, tenía solo 25 años. Era un completo outsider; un joven diseñador abriéndose paso en una industria históricamente dominada por una élite madura y blanca. Hoy, consolidado como uno de los nombres más poderosos de la moda global, deja atrás la firma tras 14 años para tomar las riendas de otra mítica casa de lujo.

Rousteing es definido como el hombre que tuvo el poder de reconfigurar el imaginario del glamour francés. El creativo democratizó la alta costura a través de las plataformas digitales, descifrando y entendiendo a las redes sociales antes que nadie. Ideó propuestas inspiradas en la cultura pop y la música, y convirtió sus diseños en la armadura predilecta de las mayores celebridades del planeta.

El universo estético de Rousteing se define por una audaz fusión barroca y futurista. Sus colecciones son célebres por sus siluetas de hombros arquitectónicos y afilados, cinturas ultraajustadas y un uso del patronaje tridimensional con minuciosos trabajos de pedrería y herrajes.

Rousteing transformó una marca de nicho en un auténtico fenómeno cultural. Construyó la célebre Balmain Army, un séquito de alto perfil integrado por figuras de la talla de Kim Kardashian, Gigi Hadid, Kendall Jenner o Beyoncé, devolviendo a la icónica maison el lugar central que le correspondía.

Tras 14 años de un reinado indiscutible, Rousteing le dice adiós a Balmain y asume la dirección de Rabanne. «Sumarme a Rabanne es un honor inmenso», declaró en su comunicado oficial. «Es una Maison que siempre desafió las convenciones, transformando ideas audaces en creaciones que marcaron la historia de la moda. Su espíritu de innovación, su excelencia artesanal y su creatividad sin miedo inspiraron a generaciones, y hoy también me inspiran a mí».

Rousteing sucederá a Julien Dossena, quien lideró la firma con gran éxito comercial durante 13 años. «Para mí, la moda trata sobre la emoción, la identidad y la confianza para expresar quiénes somos realmente. Creo que esa visión está profundamente conectada con Paco Rabanne y con su perdurable idea de libertad e individualidad», agregó el nuevo director creativo de la casa.

Será en marzo del próximo año cuando Rousteing presente su primera colección para la firma durante la Semana de la Moda de París, inaugurando oficialmente una temporada de Otoño/Invierno que promete ser historia pura de la moda.