Festival Audiovisual Bariloche 2026: los talentos premiados y todas las películas ganadoras

La entrega de premios, realizada el sábado en el Puerto San Carlos, reconoció a «Nunkui», de la ecuatoriana Verenice Venitez, como primer premio de la competencia latinoamericana de largometrajes, y destacó en la competencia nacional a «Todas las fuerzas», de Luciana Piantanida, y «Plata o mierda», de Toia Bonino y Marcos Joubert.

Tras seis días de cine, competencias, formación y mercado audiovisual, se conocieron los ganadores de todas las categorías, desde los largometrajes y cortometrajes hasta los videoclips, la videodanza, los trabajos universitarios y los proyectos en construcción. A continuación, el detalle completo de los premios y de los reconocimientos especiales de instituciones y empresas del sector.

Todos los ganadores

Los premios se entregaron en las competencias nacionales, binacionales (Argentina y Chile) y latinoamericanas de largometrajes y cortometrajes, y también en videoclips, videodanza (obras que cruzan la danza con el lenguaje audiovisual), cortometrajes universitarios y proyectos en construcción, que son películas aún en desarrollo que buscan apoyo para llegar a su etapa final. A ellos se sumaron distinciones especiales de instituciones y empresas del sector.

Largometrajes latinoamericanos

El primer premio fue para «Nunkui», de Verenice Venitez (Ecuador), y el segundo para «Me niego rotundamente», de Nina Wara (Bolivia).

Largometrajes nacionales

Los reconocimientos principales fueron para «Todas las fuerzas», de Luciana Piantanida, y «Plata o mierda», de Toia Bonino y Marcos Joubert. «Todas las fuerzas» se llevó también el premio a la mejor interpretación. «Los caminantes de la calle», de Juan Martín Hsu, ganó en mejor fotografía. El premio al mejor montaje fue para «Brücher. Crónica botánica inaudita», de Mariana Guzzante y Camila Menéndez, y el de mejor sonido para «La noche está marchándose ya», de Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas.

Largometrajes binacionales

Fueron distinguidas «Al sur del invierno está la nieve», de Seba Vidal Campos, y «Acá no pasa nada», de Sebastián Labaronne. «Al sur del invierno está la nieve» obtuvo además el premio a la mejor fotografía. «Acá no pasa nada» ganó en mejor montaje y en mejor producción, esta última a cargo de Labaronne. «Esto lo soñé antes» se quedó con los premios a la mejor interpretación y al mejor sonido.

Cortometrajes nacionales

Los premios principales fueron para «Todos los nombres empiezan con M», de Carla Scolari, y «Oportuncrisis», de Javier Curten y Matías Molchadsky. «Las Fuerzas Extrañas», de Santiago Charriere, recibió una mención especial. «Todos los nombres empiezan con M» ganó además en interpretación. El premio al montaje fue para «Baibi Sitter», de Carla Peze Di Carlo, el de sonido para «Mar Azul», de Paula Pecora, y el de fotografía para «Los Mentirosos», de Eduardo Braun Costa.

Cortometrajes binacionales

Se reconoció a «Empezar a volver», de David Ovando Torres, «Conociendo a Cuqui Honik», de Luis Urquiza, e «Inchegen Awka Liwen», de Ivana Juárez. «Empezar a volver» ganó también en interpretación. El premio al sonido fue para «Algo para recordar», de Estanislao Cortada, el de fotografía para «Inchegen Awka Liwen» y el de montaje para «6 de abril», de Agnese Boaretto. «La fe», de Walter Ponzo Ferrari Calcumil, obtuvo una mención especial.

Videodanza, videoclips y cortometrajes universitarios

En la competencia nacional de videodanza, videoclips y estudiantes universitarios se destacaron «Emotio», de Leonel Cieri, «Too Much», de Anita Zanelli, y «La vida es un malambo», de Tobías Planes. En la competencia nacional de videoclips, los ganadores fueron «Farolito», de Inti Patrón y Maite Mugica, «Sensei», de Carlos Echeverría, y «Dos para escapar», de Guadalupe Sanz. En cortometrajes universitarios se reconoció a «Volver a verte», de Román Ruberti Godoy, «028, Los niños cantores», de Lucía Carrizo, y «La cara de mi madre», de Anabel Villalba y Berenice Zapiola.

Proyectos en construcción

En la competencia latinoamericana, el primer premio fue para «Golpes secos», de Cristian Fernández Scriva, y el segundo, en la categoría de proyecto documental, para «Volviendo a Ceferino», de Franco Pichiman. El jurado otorgó una primera mención especial a «Estridentes», de Abi Larotonda, y una segunda a «Cuando avanza la niebla», de Jaime Bernardo Díaz.

Premios especiales

La Asociación de Autores de Fotografía Cinematográfica Argentina (ADF) premió a Marcos Joubert por su trabajo en «Plata o mierda» y otorgó una mención especial a Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas por «La noche está marchándose ya». Argentores entregó su premio al mejor guion documental a Mariana Guzzante y Camila Menéndez, por «Brücher. Crónica botánica inaudita», y una mención especial a Nicolás Testoni y Toia Bonino, por «Plata o mierda».

La Fundación SAGAI reconoció como mejor intérprete femenina a Celia Santos, por «Todas las fuerzas», y como mejor intérprete masculino a Alex Kawen Leon Yee, por «Los caminantes de la calle». También entregó una beca para participar de un programa de formación de SAGAI, destinada a «Liminal», de Jorge Vargas y Nora López.

DocuDAC premió a «Plata o mierda» como mejor documental argentino de la competencia nacional de largometrajes, y el Premio Ficción Arte fue para «Los caminantes de la calle», de Juan Martín Hsu. La Asociación de Directores de Arte (AADA) distinguió a Ángeles García Frinchaboy, por la dirección de arte de esa misma película, y el premio APIMA a la mejor producción fue para «Acá no pasa nada», de Sebastián Labaronne.

Los proyectos «Cuando avanza la niebla», de Jaime Bernardo Díaz, y «Tornado del 97», de Paula Florencia Burna Elstner, recibieron acreditaciones a Ventana Sur 2026, uno de los principales mercados audiovisuales de la región. El primero obtuvo además un pase directo al 8vo Doculab de las Alturas 2026, como proyecto invitado.

El premio Sendfiles reconoció a «Los caminantes de la calle», «Nimuendajú», de Tania Anaya, «Iberah», de Alejo Estrabou, «Bolero Rojo», de Angel Molina Navarro, «Algo para recordar», de Estanislao Cortada, «La Cerrillana», de Andrea Urquiola, y «Los niños cantores», de Lucía Carrizo. El premio MUBI fue para «Conociendo a Cuqui Honik», de Luis Urquiza, «Despojo», de Roma Consuelo Corrales Ávila, y «Los niños cantores», de Lucía Carrizo. Flixxo distinguió a «La cara de mi madre», de Anabel Villalba y Berenice Zapiola, y a «Volver a verte», de Román Ruberti Godoy.

En la Competencia Patagónica Binacional de Cortometrajes Argentina-Chile, Canal 10 y RTN premiaron a «Empezar a volver», de David Ovando Torres, «Todos los nombres empiezan con M», de Carla Scolari, y «Volver a verte», de Román Ruberti Godoy. Los premios Latín Arab fueron para «Liminal», de Jorge Vargas, y los premios Pulsar para «Perón o muerte», de Igor Galuk. El premio de la Alianza Francesa, en la competencia binacional de cortometrajes, fue para «Inchegen Awka Liwen», de Ivana Juárez.

Por último, los premios Sala Lúcida, correspondientes a las competencias latinoamericana y patagónica binacional de largometrajes, se entregaron a «Un futuro brillante», de Lucía Garibaldi, «Acá no pasa nada», de Sebastián Labaronne, «Al sur del invierno está la nieve», de Seba Vidal Campos, y «Nimuendajú», de Tania Anaya.

El mensaje de cierre

El FAB, que este año llegó a su 14ª edición, es organizado por la Secretaría de Cultura de Río Negro, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el organismo nacional que fomenta la producción cinematográfica.

Durante seis días reunió a realizadores, estudiantes y vecinos en salas de cine, talleres, muestras y actividades de formación y mercado, es decir, encuentros donde productores y creadores presentan sus proyectos a posibles socios e instituciones del sector.

El subsecretario de Gestión e Innovación Cultural de Río Negro, Julián Chalde, señaló que fueron «seis días de un montón de actividades» que terminaron con la entrega de premios, «con felicidad y con gente conectada». Sobre la apertura del festival en La Baita, que reunió a más de 500 personas, reflexionó que la foto de esa noche fue la de una propuesta diversa, donde se combinó «lo sensorial y lo concreto».

Por su parte, el director artístico, Diego Carriqueo, celebró que el FAB siga expandiendo sus fronteras y se consolide como una propuesta latinoamericana, con la llegada cada año de representantes del polo audiovisual argentino y de países vecinos como Chile y Uruguay. Desde la organización sostienen que el festival refleja una política pública cultural sostenida en el tiempo, con el objetivo de promover el cine rionegrino y de impulsar a Bariloche como una ciudad estratégica para el sector audiovisual.

Durante la ceremonia, la productora general, Lara Decuzzi, agradeció a los presentes y cerró sus palabras con un pedido. «Que no nos convenzan, hagamos un esfuerzo desde cualquier lugar partidario, para que no nos quiten la Cultura; tenemos derecho a hacer cine y el Estado tiene que acompañarnos en eso», expresó.