Fundación Kano realiza su segunda Cena de Gala en Roca para construir su sede propia: fecha, lugar y valor de la entrada

Buscan construir un lugar propio en un terreno donado por el Municipio de Roca. Foto: gentileza.

Fundación Kano realizará el próximo viernes 9 de octubre su segunda Cena de Gala en Roca. El encuentro tendrá lugar desde las 20:30 en la Sociedad Libanesa (Neuquén 1427) y tiene como objetivo recaudar fondos para comenzar la construcción de la sede propia.

Esta institución trabaja con 110 personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad social. Contempla un centro de día, una escuela de formación laboral y talleres de capacitación, con propuestas orientadas a la inclusión y a la generación de oportunidades de autonomía. Actualmente también sostiene una fábrica de pastas inclusiva, donde jóvenes con discapacidad tienen puestos de trabajo.

El año pasado se realizó la primera cena de gala, que permitió que la Fundación avanzara en la consolidación del proyecto de su futuro espacio. En esa oportunidad, la Municipalidad de Roca donó un terreno y distintas empresas realizaron aportes para obras e instalaciones. Ahora, el desafío es comenzar a levantar la estructura del edificio.

«En esta primera gala tuvimos la donación del terreno de parte de la Municipalidad de Roca. Varias empresas donaron el tendido eléctrico, una pileta, la calefacción, pero ahora nos toca ya pensar en levantar las paredes de nuestra Fundación», explicó Ivana Vargas, presidenta de Fundación Kano.

El terreno está ubicado en San Luis 181, en el barrio Don Fernando, y es ahí, detalló, es donde el futuro lugar permitirá contar con un centro de día, una escuela de formación laboral y un sector destinado a terapias en el agua. «Es un terreno bastante amplio», contó.

La construcción de una sede propia representa una necesidad para la institución, que actualmente funciona en un inmueble alquilado. «Cada tres meses va en aumento» el costo del alquiler, señaló Vargas.

Una noche de glamour para acompañar el proyecto

La segunda Cena de Gala tendrá una propuesta que combinará gastronomía, música y arte. Durante la noche se realizará una subasta de obras realizadas por jóvenes que participan del taller de artes plásticas de la Fundación.

También se subastará una obra donada especialmente para la ocasión por la artista plástica neuquina Mónica Albizu, quien ha expuesto en distintas ciudades, entre ellas Nueva York y Miami.

Además, habrá una cena, un espectáculo de jazz en vivo y una puesta acorde al carácter de gala, con alfombra roja y código de vestimenta formal. «Mujeres de vestidos largos y hombres de traje», solicitó.

La entrada tiene un valor de $150.000 y las reservas pueden realizarse a través del Instagram @fundacionkano o al 2984 19-9042.

«Muchas empresas no pueden participar por cuestiones de tiempo y demás, pero si compran la tarjeta y no van es una forma de colaborar también», mencionó.

Para la presidenta, uno de los principales resultados de la primera gala fue precisamente la posibilidad de generar vínculos entre empresas que luego se tradujeron en aportes concretos para la futura sede.

«Fue una noche donde se juntaron y entre todos pudieron pensar en cómo acompañar ese proyecto», recordó. A partir de ese encuentro, contó, algunas empresas comenzaron a asociarse para realizar donaciones. Las inciativas que surgían, eran «nos juntamos dos o tres empresas y donamos el tendido eléctrico» o «nos juntamos dos empresas y donamos la calefacción», contó.

La presidenta de Kano considera que esa «sinergia» entre empresarios fue uno de los motivos para volver a apostar por una cena de estas características.

La nueva fábrica de pastas y el desafío de sostener todos los proyectos

La Fundación continúa sosteniendo sus distintas propuestas a través de diferentes fuentes de financiamiento. Actualmente, parte del sostenimiento proviene de los jóvenes que cuentan con obra social. A eso se suman las ventas de productos, rifas, bingos y otras actividades organizadas para reunir fondos.

En septiembre, la institución también inauguró en Mitre 472 su fábrica de pastas inclusiva, un proyecto que incorporó a jóvenes con discapacidad al trabajo formal y que busca generar oportunidades de independencia laboral. El emprendimiento surgió a partir de los talleres de cocina y elaboración de pizzas de la Fundación y cuenta con personal gastronómico y de ventas.

La propuesta busca que quienes participan puedan pasar de la formación a una experiencia laboral concreta. Los jóvenes fueron capacitados durante el último año en manipulación de alimentos y el proyecto apunta a que puedan desarrollar una vida más independiente a partir de un empleo y un ingreso propio.

Para Vargas, el acompañamiento de la comunidad también puede darse a través del consumo de los productos que elabora la Fundación. «Comprando un producto de Fundación Kano se hacen compras con propósito», señaló, ya que esos ingresos permiten contribuir al sostenimiento de los puestos de trabajo de los jóvenes.

Ahora, la institución busca que la segunda Cena de Gala permita dar otro paso, el de pasar del terreno conseguido el año pasado al inicio de la construcción de un espacio propio donde pueda ampliar y sostener sus proyectos de inclusión y formación.