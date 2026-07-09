Tini apuesta por el clásicoque siempre vuelve

Con cada aparición, Tini Stoessel marca tendencia. Esta vez lo hizo de la mano de MAC Cosmetics, que la eligió como una de las protagonistas de la campaña internacional de Lustreglass StainGlass, su nueva tinta para labios. Para la presentación, la artista llevó el tono Business Casual, un rojo suave de acabado juicy que aporta color, brillo y un efecto fresco, lejos de los labiales intensos y completamente mate que dominaron temporadas anteriores. El resultado es un look luminoso, moderno y muy fácil de adaptar al día a día.

Un maquillaje natural con los labios como protagonistas

El maquillaje acompaña esa misma idea de naturalidad con un plus de glamour: delineado sutil, máscara de pestañas, rubor en las mejillas e iluminador estratégico para potenciar la luz del rostro. Los labios, una vez más, son los grandes protagonistas.

El regreso del rojo en una versión más relajada

La elección no pasa desapercibida. En un momento en el que el maquillaje apuesta por acabados livianos y pieles radiantes, el rojo vuelve a ocupar un lugar central, pero con una versión más relajada. Ya no se trata solo de un color reservado para la noche: hoy también funciona con jeans, una camisa blanca o un look minimalista.

Una campaña lanzada desde Miami

Tini lo confirma con una propuesta que combina sofisticación y frescura, y que tiene todo para convertirse en uno de los beauty looks más inspiradores de la temporada. La campaña se lanzó mientras la cantante disfruta de unos días en Miami, acompañando a la Selección y compartiendo tiempo con Rodrigo De Paul.