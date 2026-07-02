¡Alerta tendencia! El gloss arrasa otra vez

Hay tendencias que vuelven, pero lo hacen reinventadas. Para la temporada que se viene, el brillo recupera su lugar como protagonista y Chanel apuesta por una nueva generación de glosses que combinan color, luminosidad e hidratación.

Con el lanzamiento de Rouge Coco Hydra Gloss, la maison francesa presenta una propuesta que redefine el clásico brillo labial con una fórmula de acabado luminoso, confortable y de larga duración. El resultado es un look fresco, moderno y versátil, ideal para acompañar desde un maquillaje natural hasta una producción más sofisticada.

Inspirada en la energía vibrante de la temporada, la colección celebra la libertad de jugar con el color y expresar la personalidad a través del maquillaje. Tonos translúcidos, destellos sutiles y acabados intensos conviven en una paleta pensada para que cada persona encuentre su favorito.

Más que un complemento, los labios se convierten en el centro de todas las miradas. La propuesta invita a llevar el brillo con confianza y sumar un toque de luz capaz de transformar cualquier look con un solo paso.

Cómo llevar el nuevo Rouge Coco Hydra Gloss

Uno de los principales diferenciales del producto está en su aplicador con punta tipo «capullo», diseñado para adaptarse al contorno de los labios y distribuir la cantidad justa de producto en una sola pasada.

Su textura ligera y no pegajosa se desliza con facilidad, aporta una sensación inmediata de confort y ayuda a que los labios se vean más lisos, hidratados y naturalmente luminosos con el uso.

Un gloss para crear distintos estilos

El Rouge Coco Hydra Gloss puede aplicarse solo para lograr un efecto fresco y brillante, o sobre un labial para potenciar el color y personalizar el acabado.

Además, permite jugar con superposiciones, mezclar tonos, sumar un punto de luz en el centro de los labios o crear un efecto degradado con delineador, convirtiendo cada combinación en una forma de expresar el estilo personal.