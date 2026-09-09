El look noventoso de Oriana Sabatini: corte bob, efecto wet y labios perfilados

Oriana Sabatini captó la atención del público y de los cronistas de belleza, al compartir el detrás de escena de su más reciente proyecto comercial en sus plataformas oficiales.

Distanciada de su característica cabellera negra azabache, Oriana Sabatini apostó por una peluca estilizada con técnica profesional que fusiona el volumen del corte a la mandíbula con la luminosidad de los tonos claros.

Acompañada por un estilismo urbano y despojado, la propuesta revivió con precisión los códigos visuales de la transición estética entre finales del siglo pasado y el inicio de los 2000.

Corte bob y efecto wet: el impacto del rubio dorado en la imagen de Oriana Sabatini

La estructura central de la metamorfosis de Oriana Sabatini se apoyó en un corte bob, a la altura de la mandíbula, enriquecido con un flequillo desmechado y una coloración en rubio dorado.

El cambio de look de Oriana Sabatini.–

Para otorgarle una impronta contemporánea y rebelde, el peinado fue intervenido con la técnica del wet look (efecto de cabello húmedo), fijando mechones irregulares y texturados que cayeron sobre el rostro con naturalidad calculada.

El cambio de look de Oriana Sabatini.–

Este recurso aportó brillo dimensional y una impronta grunge que dialogó de manera equilibrada con un vestuario de líneas simples: una musculosa básica negra, pantalón de jean y una chaqueta de cuero en tono marrón chocolate sobre los hombros, logrando un balance entre lo informal y la sofisticación.

Frosted eyes y labios perfilados: el maquillaje retro de los años 90 de Oriana Sabatini

La propuesta cosmética profundizó el homenaje a las tendencias de belleza de los años 90: en la mirada de Oriana Sabatini, el protagonismo recayó en la técnica del frosted eyeshadow, aplicando sombras satinadas en tonos lila pastel y destellos plateados sobre el párpado móvil para crear un foco de luz frío y metalizado.

Este efecto se contrastó mediante un delineado negro intenso, en ambas líneas de agua, y pestañas con volumen marcado para conferir profundidad.

El cambio de look de Oriana Sabatini.–

En los labios, la artista adoptó el clásico overlining noventoso, utilizando un perfilador marrón café para delinear y dar dimensión a la boca.

Esta convivencia de texturas metalizadas frías con la calidez del cabello, consolidó un registro audaz que cosechó amplia repercusión en el entorno digital.