Zaira Nara y las tendencias de moda para la nieve: cómo llevar ropa técnica con estilo

La nieve volvió a convertirse en la mejor pasarela para Zaira Nara. La modelo compartió una sucesión de looks que resumen algunas de las tendencias que dominan el invierno: prendas técnicas con impronta fashion, texturas suaves, siluetas relajadas y una paleta que alterna entre los tonos neutros y los colores vibrantes.

Fiel a su estilo, Zaira demuestra que el vestuario para la nieve ya no se limita a la funcionalidad. En uno de sus outfits más sofisticados apostó por un conjunto en tonos crema y beige, con pantalón cargo de tiro alto, top al cuerpo y una campera oversized de piel sintética que suma volumen y calidez. Un headband tejido terminó de reforzar el aire cozy, una de las estéticas que pisa fuerte esta temporada.

Las calzas siguen siendo un infaltable del invierno. Esta temporada se imponen las versiones térmicas y los modelos en telas técnicas, ideales para sumar abrigo sin resignar movimiento. Se pueden llevar con sweaters oversized, camperas inflables o trenchs largos para un look cómodo y actual.

En otra de las postales eligió la tendencia sporty con un enterito de ski beige entallado, con cinturón y detalles de pelo en la capucha. La pieza, que combina practicidad con una silueta femenina, confirma el regreso de la ropa técnica como protagonista del guardarropa de invierno, más allá de las pistas.

La cuota nostálgica llegó de la mano de un sweater crop tejido con la palabra Snow, acompañado por un pantalón celeste de tiro bajo, gorro de lana y gafas deportivas blancas. Un conjunto con inspiración ski de los años 90 que refleja otra de las tendencias que vuelve con fuerza.

Entre la nieve y el glamour, Zaira demostró que el frío no es excusa para perder estilo. Para una campaña de la marca Corona en Italia, la modelo convirtió el paisaje invernal en el mejor escenario para marcar tendencia y dejó en claro que la ropa técnica también puede dialogar con las últimas tendencias.

Con esta serie de estilismos, Zaira Nara confirma que la moda de invierno encuentra un nuevo equilibrio entre rendimiento y estilo. La combinación de prendas técnicas, abrigos con textura, accesorios protagonistas y guiños retro demuestra que, incluso en temperaturas bajo cero, el glamour también tiene lugar. Una inspiración perfecta para quienes buscan sumar personalidad a sus looks sin resignar comodidad ni funcionalidad.