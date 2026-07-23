La Unión Europea sancionó a Google con una multa de US$ 1.000 millones por monopolio en su buscador y Google Play

Banderas de la Unión Europea flamean al viento frente a la sede de la UE en Bruselas, antes de un anuncio sobre Google, el jueves 23 de julio de 2026. (Foto: gentileza AP)

La Unión Europea (UE) aplicó este jueves una sanción de 890 millones de euros (US$ 1.000 millones) a Google (Meta) tras determinar que la compañía violó las normativas antimonopolio digitales. Según confirmó la agencia internacional Associated Press (AP), la investigación del ejecutivo comunitario concluyó que el gigante tecnológico utilizó la posición dominante de su tienda Google Play y de su motor de búsqueda para direccionar a los usuarios hacia sus propios productos.

La resolución tomada por la Comisión Europea representa una nueva embestida de Bruselas para regular a las denominadas «Big Tech». La medida se produce, además, en un contexto de creciente fricción geopolítica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha criticado de forma reiterada las regulaciones europeas y amenazado con aplicar represalias comerciales si se penaliza a las corporaciones de Silicon Valley.

Los argumentos de la Comisión Europea y el enérgico rechazo de Google

Al fundamentar la sanción, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, enfatizó la necesidad de resguardar la libre competencia dentro del mercado comunitario:

«Los mejores productos deben tener éxito porque son mejores, no porque pertenezcan a la empresa que opera el buscador. Los consumidores europeos tienen derecho a ser informados por los desarrolladores sobre las mejores ofertas, incluso cuando el dueño de la tienda de aplicaciones no se lleve una comisión», sostuvo Ribera.

En la misma línea, el portavoz de la Comisión Europea, Thomas Regnier, remarcó que las grandes plataformas designadas como «guardianes de acceso» (gatekeepers) tienen la obligación legal de garantizar un terreno de juego equitativo.

Desde la vereda de enfrente, la respuesta de la empresa fue inmediata. El presidente de Asuntos Globales de Google, Kent Walker, tildó la multa como una degradación del producto impulsada por un pequeño grupo de denunciantes con intereses particulares. Asimismo, advirtió que la aplicación de la Ley de Mercados Digitales (DMA) impactará de forma negativa en los usuarios:

«Nos fuerzan a eliminar funciones de búsqueda en tiempo real que los europeos aprecian —como disponibilidad directa y precios de hoteles, vuelos y restaurantes— y a desmantelar protecciones de seguridad en Google Play», aseveró Walker.

Tensión geopolítica y los antecedentes de multas a las Big Tech

El nuevo fallo contra Alphabet —matriz de Google que reportó ingresos globales por u$s 403.000 millones en 2025— se suma a un ajustado historial judicial en el continente. Recientemente, la multinacional perdió la apelación contra una multa antimonopolio previa de u$s 4.500 millones impuesta por la UE debido al dominio de su sistema operativo Android.

La decisión del brazo ejecutivo de la Unión Europea vuelve a poner a prueba la relación diplomática con la Casa Blanca. En el marco de sus recientes disputas tarifarias con el bloque de 27 naciones, Donald Trump ha calificado estas penalizaciones como un ataque directo a la industria tecnológica estadounidense, lo que anticipa un posible endurecimiento del clima comercial entre Washington y Bruselas.