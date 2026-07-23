«En una crisis muy fuerte»: aseguran que Franco Colapinto y Maia Reficco se separaron tras un llamado telefónico

El romance juvenil que paralizó a las redes sociales y a los boxes de la máxima categoría del automovilismo llegó a su fin. A seis meses de haber confirmado su noviazgo, Franco Colapinto y Maia Reficco se separaron.

La versión fue confirmada al aire de LAM (América), donde revelaron los motivos que empujaron al piloto argentino de Alpine a ponerle una pausa definitiva a su vida sentimental en pleno desarrollo de la temporada de Fórmula 1.

Según detalló el periodista Pepe Ochoa, la distancia geográfica y el nivel de exigencia profesional del automovilista de 23 años terminaron por desgastar el vínculo. «Él está en una crisis personal muy fuerte. Estaba muy enganchado con ella, pero no le puede dar ni la energía ni el lugar que ella se merece como novia», reveló el panelista sobre el presente del joven talento nacional.

Un quiebre por teléfono y las razones del distanciamiento

A diferencia de los románticos paseos que supieron compartir por el Viejo Continente, el cierre de la historia no tuvo un encuentro presencial. La distancia acumulada durante las últimas semanas aceleró la conversación definitiva:

El llamado decisivo: fue la propia actriz quien se comunicó telefónicamente con el deportista para evaluar la situación actual de la pareja y resolver la ruptura de común acuerdo.

fue la propia actriz quien se comunicó telefónicamente con el deportista para evaluar la situación actual de la pareja y resolver la ruptura de común acuerdo. Prioridades de carrera: «él está en otra, enfocado en triunfar y en hacer lo que quiere cuando quiere. No está para sostener una relación a distancia ahora mismo», agregaron en el ciclo televisivo.

«él está en otra, enfocado en triunfar y en hacer lo que quiere cuando quiere. No está para sostener una relación a distancia ahora mismo», agregaron en el ciclo televisivo. Falta de tiempo: Colapinto llevaba varias semanas sin ver a Reficco debido al exigente calendario de carreras, pruebas técnicas y compromisos publicitarios de la F1.

De un amor de verano en Europa a las fotos en Buenos Aires

La historia entre el corredor y la protagonista de musicales y series internacionales comenzó a gestarse a principios de 2026 a través de guiños en Instagram. Lo que inició como una serie de interacciones sutiles derivó rápidamente en encuentros blindados en distintas ciudades europeas: