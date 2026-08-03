Zendaya es la nueva cara de un perfume icónico: de qué marca italiana se trata

El mundo de la moda y la belleza acaba de sumar una alianza que promete dar que hablar. Zendaya, la referente indiscutida de estilo de su generación, fue elegida como embajadora global de belleza para la icónica casa de lujo milanesa, Prada, transformándose en el rostro oficial de su famosa fragancia Paradoxe.

La propia actriz contó que ya usaba este perfume todos los días, antes de cerrar el contrato con la firma: «Me encanta cómo este perfume celebra lo complejo que somos todos: podés ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Para mí, el aroma que elegimos muestra cómo nos presentamos ante el mundo, así que sumarme a la marca fue un paso súper natural«, comentó Zendaya.

La campaña busca mostrar a Zendaya de forma fresca, natural y espontánea. El Eau de Parfum combina notas de bergamota, jazmín y flor de azahar con toques de almizcle, logrando un aroma moderno y con personalidad.

Con la llegada de Zendaya, la marca completa un combo perfecto. Su pareja, el actor Tom Holland, ya es desde hace un tiempo uno de los rostros principales de la línea de ropa masculina de la misma firma. Así, los dos se consolidan como la pareja estrella del gigante del lujo italiano.