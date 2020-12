Montiel será el encargado de patear los penales en River

El defensor Gonzalo Montiel anotó de penal en la victoria que logró River frente a Nacional, por la Copa Libertadores. Gentileza.

El lateral derecho de River Plate, Gonzalo Montiel, será el nuevo encargado de ejecutar los penales luego de haber anotado por esa vía el primer gol ante Nacional de Montevideo en el triunfo por 2 a 0 por la Copa Libertadores y luego de que el anteriormente designado, el colombiano Rafael Santos Borré, falló uno con el partido empatado.

En ese contexto, Montie le puso fin a una mala racha de River en los penales a favor, ya que este año sumaba apenas una conversión, la del colombiano Juan F. Quintero ante Defensa y Justicia en el 29 febrero último por la Superliga que consagró campeón a Boca, y luego fallaron, Nicolás De la Cruz, Ignacio Fernández y Rafael Borré, en dos ocasiones cada uno.

"No es normal que se erren tantos penales, no le encuentro explicación. Me gusta que los jugadores decidan dentro del campo, le pasó a Montiel y lo hizo bien, por lo que lo seguirá haciendo, pero hay que tratar que esto no afecte el ánimo porque lo importante es que el equipo llega y por eso tiene penales", analizó Gallardo en la rueda de prensa que ofreció luego del partidode ida por los cuartos de final de la Libertadores jugado en Avellaneda.

Montiel fue uno de los encargados de patear penales en la definición de visitante ante Cruzeiro en 2019 y volvió repetir con gran categoría la acción que le resolvió a Ríver un partido muy complicado ante Nacional luego que Borré falló desde los 12 pasos por cuarta vez desde que llegó al club.

En la era Gallardo se sancionaron 67 penales, 47 terminaron convertidos y 20 fallados, aunque la racha negativa viene de los últimos dos años cuando de 20 sancionados apenas se anotaron la mitad y sólo dos sobre los últimos 10.

La lista de los que fallaron penales en el ciclo Gallardo iniciado en 2015 la encabeza Borré con 4, siguen con 3 De la Cruz y Nacho Fernández, Rodrigo Mora, Gonzalo Martínez y Lucas Pratto con dos, y en una ocasión erraron Matías Suárez, Juanfer Quintero, Lucas Alario y Teo Gutiérrez.

En definiciones por penales fallaron Leonardo Ponzio contra Ferro, Rodrigo Mora frente a Rosario Central, Pratto ante Gimnasia y Jonatan Maidana con Gimnasia, todos en definiciones de la Copa Argentina, y Enzo Pérez ante Al Ahin en el Mundial de Clubes de 2018.

En cuanto a la actividad de River, después del triunfo ante los uruguayos, el plantel volverá a entrenar esta tarde en el predio de Ezeiza con miras al partido del domingo ante Argentinos en el inicio de la Zona Campeonato A de la Copa Diego A. Maradona, con hisopados previos que luego del contagio del mendocino Enzo Pérez, en un tema que mantiene expectante al cuerpo técnico encabezado por el Muñeco Gallardo.

Los positivos de Pérez y de dos colaboradores del cuerpo técnico, más el aislamiento por precaución del juvenil Santiago Simón pusieron al plantel con estrictas medidas de seguridad sanitarias, al punto que no habrá concentración al menos por esta semana hasta conocer los resultados de los test, y también se harán controles el martes antes de viajar a Uruguay para la revancha ante Nacional.

Montiel será el nuevo responsable de patear los penales en River. Gentileza.

Enzo Pérez y los colaboradores del plantel se encuentran aislados y asintomáticos, aunque recién se sumarán al trabajo la semana que viene cuando el equipo regrese de jugar ante Nacional la revancha en Montevideo el jueves 17 de diciembre.

En cuanto al posible equipo para enfrentar el domingo a Argentinos, Gallardo apelaría a una nueva rotación y River formaría con Enrique Bologna; Jorge Moreira, Robert Rojas, Javier Pinola y Milton Casco; Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Nacho Fernández y Jorge Carrascal; Lucas Pratto y Julián Álvarez.