Mundial de Canotaje: Collueque quedó afuera de la final y Balboa va por una medalla en Rumania

El neuquino Franco Balboa se metió en la final del K1 senior (short race) en el Mundial de Canotaje de maratón al ganar su serie, por lo que se anota como favorito para ganar una medalla en una de las pruebas más importantes del certamen que se realiza en Bascov, Rumania.

Balboa metió un tiempo de 14m48s97c y aventajó por poco más de un segundo al español Iván Alonso, animador permanente de la Regata del río Negro. Tercero llegó el sueco Joakim Lindberg (14:56.95), cuarto el portugués José Ramalho (14:58.04) y quinto el alemán Nico Paufler (15:08.10).

Ahora el neuquino espera confiado la gran final que se correrá a partir de las 11:40, en la prueba de de 3,5 kilómetros con tres vueltas cortas al circuito y dos acarreos.

Por su parte Collueque quedó afuera de la final en K1 mujeres (short race) al quedar octava en su serie. Las que accedían a la final eran las 6 primeras de cada una de las dos tandas y es por eso que la roquense esta vez no podrá emular lo hecho en Sudáfrica 2017, cuando quedó entre las 10 primeras.

"Me sentí bien pero no alcanzó para llegar a la final, se me escapó por muy poco. Fue una carrera con mucho ritmo", le contó Cecilia a Río Negro desde la pista de Bascov.

La roquense empleó un tiempo de 18m03s99c y quedó a 14 segundos de la sexta, la checa Katerina Milova, la última en clasificar a la final en la serie.

A pesar de lo haber logrado el objetivo, fue un gran mundial para Cecilia ya que fue la ganadora de la medalla de oro el lunes en K1 máster A (35-39) y, a punto de cumplir 38 años, se animó a competir con las mejores palistas del mundo.