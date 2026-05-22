Inglaterra anunció la lista de convocados para el Mundial 2026 con grandes ausencias

Esta mañana, Inglaterra hizo oficial la lista de convocados para disputar el Mundial 2026 y hay impacto mundial. El entrenador Tomas Tuchel oficializó los futbolistas que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá en busca de la segunda consagración mundialista y hay varias sorpresas.

Las novedades son las ausencias de Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Phil Foden (Manchester City), Cole Palmer (Chelsea) y Harry Maguire (Manchester United). Este último anunció la noticia unas horas antes en sus redes sociales: «Me han dejado sorprendido y destripado por la decisión«.

Además, también causaron sorpresa la convocatoria a futbolistas que no estaban en el radar, como Djed Spence (Tottenham), o regresos impensados, como es el caso de Jordan Henderson (Brentford) e Ivan Toney (Al-Alhi)

Phil Foden y Cole Palmer, las grandes ausencias confirmadas.

Inglaterra integrará el grupo L en la Copa del Mundo y debutará el 17 de junio ante Croacia. La segunda fecha la disputará el 23 contra Ghana y cerrará la fase de grupos 27 ante Panamá. Toda la primera fase la disputará en tierra estadounidense.

La lista de Inglaterra

Arqueros:

Jordan Pickford (Everton)

Dean Henderson (Crystal Palace)

James Trafford (Manchester City).

Mediocampistas:

Declan Rice (Arsenal)

Elliot Anderson (Nottingham Forest)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Jordan Henderson (Brentford)

Morgan Rogers (Aston Villa)

Kobbie Mainoo (Manchester United)

Delanteros: