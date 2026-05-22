Inglaterra anunció la lista de convocados para el Mundial 2026 con grandes ausencias
El entrenador Tuchel oficializó los 26 futbolistas que irán por la segunda estrella en la próxima Copa del Mundo. Hay varias sorpresas, como la exclusión de Foden, Palmer y Alexander-Arnold. Los detalles.
Esta mañana, Inglaterra hizo oficial la lista de convocados para disputar el Mundial 2026 y hay impacto mundial. El entrenador Tomas Tuchel oficializó los futbolistas que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá en busca de la segunda consagración mundialista y hay varias sorpresas.
Las novedades son las ausencias de Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Phil Foden (Manchester City), Cole Palmer (Chelsea) y Harry Maguire (Manchester United). Este último anunció la noticia unas horas antes en sus redes sociales: «Me han dejado sorprendido y destripado por la decisión«.
Además, también causaron sorpresa la convocatoria a futbolistas que no estaban en el radar, como Djed Spence (Tottenham), o regresos impensados, como es el caso de Jordan Henderson (Brentford) e Ivan Toney (Al-Alhi)
Inglaterra integrará el grupo L en la Copa del Mundo y debutará el 17 de junio ante Croacia. La segunda fecha la disputará el 23 contra Ghana y cerrará la fase de grupos 27 ante Panamá. Toda la primera fase la disputará en tierra estadounidense.
La lista de Inglaterra
Arqueros:
- Jordan Pickford (Everton)
- Dean Henderson (Crystal Palace)
- James Trafford (Manchester City).
Mediocampistas:
- Declan Rice (Arsenal)
- Elliot Anderson (Nottingham Forest)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Jordan Henderson (Brentford)
- Morgan Rogers (Aston Villa)
- Kobbie Mainoo (Manchester United)
Delanteros:
- Harry Kane (Bayern Munich)
- Ivan Toney (Al-Ahli)
- Ollie Watkins (Aston Villa)
- Bukayo Saka (Arsenal)
- Noni Madueke (Arsenal)
- Marcus Rashford (Barcelona)
- Anthony Gordon (Newcastle)
- Eberechi Eze (Arsenal)
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