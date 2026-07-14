Lucas Gámez: el desgarrador relato del rescatista sobre su búsqueda en Venezuela

La misión de asistencia internacional, desplegada en el norte de Venezuela tras el catastrófico doble terremoto, ha comenzado a replegar algunas de sus unidades de rescate, tras registrarse el hallazgo de las víctimas prioritarias en el estado de La Guaira.

Entre las crónicas más desgarradoras de este operativo, el retorno al país del rescatista mendocino Guillermo Arana Leyton, integrante de la unidad de ayuda humanitaria Fénix, permitió conocer los detalles periciales y las hipótesis que guiaron el tramo final de la búsqueda de Lucas Gámez.

El niño argentino de 9 años, que había quedado atrapado bajo las estructuras del edificio Miramar, fue localizado sin vida tras intensas jornadas donde los equipos debieron remover toneladas de mampostería con maquinaria pesada.

Terremotos en Venezuela: el hallazgo en el edificio Miramar y la hipótesis de los últimos momentos de Lucas Gámez

El trabajo de las brigadas, en la estructura totalmente colapsada del edificio Miramar, se sustentó en diversas hipótesis de localización, orientadas por los últimos testimonios de los sobrevivientes.

De acuerdo con el relato del rescatista Guillermo Arana Leyton, que publicó Clarín, los equipos de salvamento mantuvieron hasta el último instante la expectativa técnica de hallar espacios de resguardo habitables dentro del colapso.

Sin embargo, la dinámica del sismo determinó un desenlace trágico al constatarse que Lucas Gámez falleció en el interior de la edificación, siendo encontrado por los buzos y brigadistas abrazado a sus tíos abuelos, con quienes acababa de regresar de la playa de La Guaira momentos antes de que se produjeran los terremotos consecutivos.

Esta disposición final de los cuerpos ratifica la velocidad del colapso estructural, el cual sorprendió a la familia en las inmediaciones del segundo piso sin darles tiempo de alcanzar las vías de evacuación pública, señaló Clarín.

Las secuelas sanitarias de la catástrofe y el operativo internacional en Venezuela, tras los terremotos

La experiencia de la misión argentina expuso las extremas dificultades logísticas y sanitarias, que enfrentan aún hoy los rescatistas en las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela. Arana Leyton describió un panorama de colapso de servicios básicos, donde la falta de agua potable, cloacas y recursos de desinfección ha comenzado a propagar enfermedades cutáneas entre los mismos brigadistas y la población civil.

El profesional remarcó que las tareas contaron con el respaldo logístico de la Asociación de Médicos Venezolanos en la Argentina, pero advirtió que la magnitud del desastre supera la capacidad operativa de las máquinas disponibles para remover escombros y recuperar los cientos de cuerpos que aún permanecen bajo las estructuras destruidas.

En su balance con Clarín, el rescatista lamentó el retiro de delegaciones internacionales a medida que disminuían las expectativas de hallar vida, confirmando que en el corto plazo regresará a la zona del desastre junto a un equipo especializado en psicología de catástrofes y mineros de rescate para continuar con las tareas de recuperación y asistencia humanitaria.