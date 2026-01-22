Acuerdo Mercosur-UE: Brasil le contestó al Parlamento Europeo y ordenó dar «prioridad absoluta» a la aprobación local 

Brasil busca acelerar los trámites internos del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, pese al freno del parlamento. (Foto: gentileza)

La decisión del Parlamento Europeo de poner en «pausa técnica» el histórico acuerdo comercial con el Mercosur no hizo mella en la voluntad política de Brasil. Lejos de acusar el golpe, la administración de Luiz Inácio Lula da Silva decidió redoblar la apuesta y confirmó que avanzará a máxima velocidad con los procesos de ratificación propios, enviando un mensaje de autonomía frente a las dudas del viejo continente.

La postura oficial quedó plasmada en una comunicación directa de la Cancillería brasileña. En una nota enviada a la prensa local, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que el Ejecutivo otorga «toda la prioridad» al pacto y que continuará trabajando para «acelerar sus trámites internos de aprobación», independientemente de los tiempos que maneje Bruselas.

«Máxima celeridad posible»

El comunicado del ministerio busca despejar cualquier fantasma de fracaso tras la ajustada votación en Estrasburgo, donde los eurodiputados decidieron enviar el texto al Tribunal de Justicia de la UE para una revisión legal que podría demorar hasta dos años. Frente a esto, Brasilia fue tajante: el objetivo es «garantizar que las condiciones para la entrada en vigor del acuerdo estén satisfechas con la máxima celeridad posible».

Para el gobierno brasileño —uno de los principales impulsores del tratado firmado la semana pasada en Asunción—, el freno europeo es un tema que deberá resolverse en el marco de las instituciones de ese bloque, pero que no debe paralizar la hoja de ruta del Mercosur. La Cancillería adelantó que «acompañará» los pasos del proceso en Europa, pero sin detener su propia maquinaria legislativa.

Reacciones en el bloque

La jugada de Brasil está alineada con la del resto de los socios del Mercosur, que eligieron bajarle el tono al «tropiezo» europeo.

Paraguay: El presidente Santiago Peña desestimó que la revisión jurídica sea un «inconveniente» real para el futuro del pacto.

Uruguay: El canciller Mario Lubetkin reconoció el obstáculo pero se mostró confiado en que el Tribunal validará el contenido técnico del tratado.

El acuerdo, negociado durante más de 25 años, crea una zona de libre comercio de 720 millones de habitantes y promete eliminar aranceles para el 90% del intercambio birregional.

Con información de agencia EFE.