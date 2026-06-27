Europa en alerta: se batieron récords históricos de calor en Alemania, Dinamarca y Suiza

Millones de europeos enfrentaron este sábado una nueva jornada de temperaturas récord, en el marco de una intensa ola de calor que afecta a gran parte del continente.

Ola de calor récord en Europa

Desde Francia hasta los Balcanes, el fenómeno dejó registros históricos, con máximas que superaron ampliamente los 40 °C en varias regiones de Alemania y Europa central.

Según un análisis de datos de AFP, al menos 193 millones de personas estuvieron expuestas a temperaturas superiores a 35 °C, de las cuales 75 millones corresponden a Alemania.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que la ola de calor se desplaza hacia el noreste del continente, mientras se mantienen alertas en países como Suiza, Austria, Hungría y Alemania.

El Servicio Meteorológico Alemán (DWD) emitió alertas por calor extremo en gran parte del país, tras registrar temperaturas de hasta 41,5 °C en Drewitz, en el este alemán.

El récord anterior había sido de 41,3 °C en Saarbrücken, mientras que en República Checa se alcanzaron 40,6 °C en Doksany, superando marcas previas de 2012.

En Dinamarca, se registró la temperatura más alta desde el inicio de las mediciones en 1874, con 36,6 °C en el norte de Odense, según el Instituto Meteorológico Danés.

En Suiza, la ciudad de Basilea alcanzó 39 °C, marcando el tercer día consecutivo de récords para un mes de junio.

Las altas temperaturas obligaron a la población a buscar refugio en espacios frescos, desde iglesias y sótanos hasta ríos y fuentes urbanas, en una imagen que se repite en varias ciudades europeas.

Las autoridades sanitarias advierten sobre el riesgo para la salud, especialmente en personas mayores y niños, mientras la ola de calor continúa avanzando hacia el noreste de Europa en los próximos días.

El fenómeno mantiene en alerta a gran parte del continente europeo en pleno verano, según informaron autoridades climáticas y expertos meteorológicos internacionales.

Con información de AFP