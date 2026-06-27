Europa en alerta: se batieron récords históricos de calor en Alemania, Dinamarca y Suiza
Una intensa ola de calor azota gran parte de Europa y dejó temperaturas récord en países como Alemania, República Checa, Dinamarca y Suiza. Las autoridades mantienen alertas por los riesgos para la salud y el avance del fenómeno hacia el noreste del continente.
Millones de europeos enfrentaron este sábado una nueva jornada de temperaturas récord, en el marco de una intensa ola de calor que afecta a gran parte del continente.
Ola de calor récord en Europa
Desde Francia hasta los Balcanes, el fenómeno dejó registros históricos, con máximas que superaron ampliamente los 40 °C en varias regiones de Alemania y Europa central.
Según un análisis de datos de AFP, al menos 193 millones de personas estuvieron expuestas a temperaturas superiores a 35 °C, de las cuales 75 millones corresponden a Alemania.
Las autoridades meteorológicas advirtieron que la ola de calor se desplaza hacia el noreste del continente, mientras se mantienen alertas en países como Suiza, Austria, Hungría y Alemania.
El Servicio Meteorológico Alemán (DWD) emitió alertas por calor extremo en gran parte del país, tras registrar temperaturas de hasta 41,5 °C en Drewitz, en el este alemán.
El récord anterior había sido de 41,3 °C en Saarbrücken, mientras que en República Checa se alcanzaron 40,6 °C en Doksany, superando marcas previas de 2012.
En Dinamarca, se registró la temperatura más alta desde el inicio de las mediciones en 1874, con 36,6 °C en el norte de Odense, según el Instituto Meteorológico Danés.
En Suiza, la ciudad de Basilea alcanzó 39 °C, marcando el tercer día consecutivo de récords para un mes de junio.
Las altas temperaturas obligaron a la población a buscar refugio en espacios frescos, desde iglesias y sótanos hasta ríos y fuentes urbanas, en una imagen que se repite en varias ciudades europeas.
Las autoridades sanitarias advierten sobre el riesgo para la salud, especialmente en personas mayores y niños, mientras la ola de calor continúa avanzando hacia el noreste de Europa en los próximos días.
El fenómeno mantiene en alerta a gran parte del continente europeo en pleno verano, según informaron autoridades climáticas y expertos meteorológicos internacionales.
Con información de AFP
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