Italia, bajo una nueva ola de calor: decretaron alerta roja en 27 ciudades por temperaturas de hasta 40°C

Italia activará una alerta roja en 27 ciudades tras ser escenario de una nueva ola de calor extremo. Las temperaturas registrada este verano elevaron el riesgo para la salud de toda la población y de acuerdo al diario británico The Guardian, es la primera vez en 2026 que todo el sistema nacional de vigilancia térmica queda en el nivel máximo.

El Ministerio de Salud italiano indicó que 25 ciudades ya estaban en alerta roja el miércoles, pero este jueves se sumaron otras dos. Le medida abarca desde Trieste, ubicada en el norte, hasta Palermo en el sur por temperaturas que rozan los 40°C.

Italia en alerta por calor extremo

La alerta roja implica una probabilidad más alta de emergencias vinculadas con el calor prolongado. Por esta razón, las autoridades difundieron recomendaciones para reducir la exposición, como: evitar el sol directo, permanecer en espacios cerrados cuando sea posible y beber al menos 1,5 litros de agua por día.

The Guardian detalló que la persistencia del calor también profundiza la sequía en el valle del Po, presiona el abastecimiento de agua en decenas de municipios y genera efectos visibles sobre la producción agrícola y las condiciones laborales en varias regiones del país.

Entre las 27 ciudades que están bajo alerta, figuran: Roma, Milán, Nápoles, Bolonia, Florencia, Venecia, Turín y Palermo, además de otras localidades como Catania, Messina, Brescia, Viterbo, Latina, Rieti, Frosinone y Civitavecchia.

El nivel rojo se dirige a toda la población general. Entre las indicaciones del Gobierno, se recomendó evitar bebidas gaseosas, café, alcohol y comidas pesadas. A eso se suman consejos sobre el uso de ropa liviana y la prohibición de dejar a niños o animales dentro de vehículos estacionados.

Algunas ciudades turísticas empezaron a tomar medidas para amortiguar el impacto, por ejemplo, en Roca se habilitó el acceso gratuito a cines y espacios culturales con aire acondicionado durante las horas más calurosas, además extendieron horarios de visita nocturna en monumentos como el Coliseo y el Panteón.

Por la actual ola de calor ya se registraron unas cuatro muertes en los últimos días, por estos episodios se reforzaron las medidas de precaución.

Con información de Infobae