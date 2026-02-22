Alerta en Mar-a-Lago: abatieron a un hombre armado que intentó asaltar la casa de Donald Trump

La sombra de la violencia política volvió a posarse sobre la figura de Donald Trump. Este domingo a la madrugada, agentes del Servicio Secreto y la policía de West Palm Beach abatieron a Austin Tucker Martin, un joven originario de Carolina del Norte que logró infiltrarse en el perímetro de Mar-a-Lago.

El incidente contra el presidente Donald Trump, que ocurre en un clima de máxima tensión en Estados Unidos, fue calificado por las autoridades como una «amenaza de extrema gravedad» que pudo haber terminado en una tragedia mayor.

Asalto a la casa de Donald Trump: un operativo de 90 segundos de tensión en la puerta norte de Mar-a-Lago

El asalto se produjo alrededor de la 1:30 de la mañana, cuando Martin aprovechó el ingreso de un vehículo autorizado para colarse en el exclusivo complejo de Florida. Según detalló el sheriff Ric Bradshaw, el joven portaba una escopeta y un bidón con combustible, lo que sugiere un plan de ataque incendiario.

La orden : los agentes le exigieron que depusiera las armas.

: los agentes le exigieron que depusiera las armas. La reacción: aunque Martin soltó el bidón de gasolina, levantó su arma y apuntó directamente a los uniformados, quienes respondieron con disparos letales de forma inmediata.

Alerta en Mar-a-Lago: ¿Quién era Austin Tucker Martin? El perfil del atacante de Donald Trump

El FBI ha tomado las riendas de la investigación para determinar si Martin actuó solo o si formaba parte de una red con motivaciones políticas. Lo que se sabe hasta ahora es que:

Tenía 21 años y su familia lo había reportado como desaparecido hace pocos días en Carolina del Norte. Viajó cientos de kilómetros hasta Florida específicamente para realizar el ataque. En su vehículo se encontró la caja del arma, la cual habría sido comprada recientemente, lo que indica una premeditación clara.

Donald Trump fuera de peligro: el parte desde Washington, tras el ataque en Mar-a-Lago

Al momento del ataque, el presidente Donald Trump no se encontraba en su residencia de Mar-a-Lago. El mandatario permanecía en la Casa Blanca junto a la primera dama, Melania Trump.

Sin embargo, este nuevo episodio pone en tela de juicio la efectividad de los anillos de seguridad en las propiedades presidenciales, dado que es el tercer ataque o intento de agresión que sufre el líder republicano en los últimos dos años.