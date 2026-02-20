Revés histórico para Trump: la Corte Suprema declara ilegales sus aranceles globales

Donald Trump y un revés de la Corte Suprema de Estados Unidos, sobre los aranceles.-

El «muro arancelario» de Donald Trump acaba de sufrir su grieta más profunda. Este viernes 20 de febrero 2026, la Corte Suprema de los Estados Unidos sentenció que la administración violó la ley federal al imponer aranceles de forma unilateral, utilizando una ley de emergencia de 1977 (IEEPA) de manera indebida.

El fallo, redactado por el presidente del tribunal John Roberts, es contundente: el Poder Ejecutivo, que lidera Donald Trump, no tiene «carta blanca» para fijar impuestos sin el aval explícito del Congreso.

Revés para Trump de la Corte Suprema: el fin de la «facultad extraordinaria» del presidente

La mayoría de los jueces, incluyendo a los conservadores Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, coincidieron en que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no es un cheque en blanco. Roberts subrayó que la Constitución otorga claramente al Congreso la potestad de regular el comercio y los impuestos.

“El presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados”, sentenció Roberts, marcando un límite legal que la Casa Blanca no esperaba encontrar en una Corte de mayoría republicana.

Revés para Trump de la Corte Suprema: ¿qué pasará con los US$134.000 millones ya recaudados?

Este es el punto que más preocupa a los mercados. Hasta diciembre 2025, el gobierno federal ya había recolectado miles de millones de dólares provenientes de más de 300.000 importadores.

Incertidumbre en los reembolsos: la Corte no dio una orden directa de devolución inmediata, lo que traslada la batalla a los tribunales inferiores.

Impacto en el consumo: si bien el fallo es una victoria para quienes argumentan que los aranceles alimentan la inflación, la logística para devolver ese dinero podría ser, en palabras del juez Kavanaugh, «un desastre«.

Revés para Trump de la Corte Suprema: el impacto en la «Guerra Comercial» y los precios

Aunque el fallo anula los aranceles impuestos bajo la ley de emergencia, no toca aquellos aplicados mediante otras normativas sectoriales (como las del acero o aluminio). Sin embargo, desarma la principal herramienta de presión que Trump utilizó desde su regreso a la Casa Blanca en enero 2025 para negociar con socios como China, México y Canadá.

Para el ciudadano común, esto podría significar un alivio en los costos de productos importados a mediano plazo, aunque la administración ya busca alternativas legales para mantener su esquema de «proteccionismo inteligente».