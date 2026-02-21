Donald Trump impone aranceles del 15% y desafía a la Corte Suprema tras el fallo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles temporales del 15% sobre casi todas las importaciones, tras el fallo adverso de la Corte Suprema de Estados Unidos que cuestionó su anterior esquema comercial. La decisión modifica la propuesta inicial del 10% y reconfigura el escenario del comercio internacional.

La medida fue comunicada en su red social Truth y luego replicada por la Casa Blanca. “Yo, como presidente de Estados Unidos de América, voy a aumentar, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10% a los países, muchos de los cuales han estado ‘estafando’ a Estados Unidos durante décadas, sin represalias (¡hasta que yo llegué!), hasta el nivel totalmente permitido y legalmente probado del 15%“, expresó.

Aranceles del 15%: la estrategia legal tras el fallo de la Corte Suprema

El viernes, el máximo tribunal consideró que el mandatario se había excedido en sus competencias al aplicar tasas más elevadas bajo una ley de emergencia económica. Tras ese fallo, Trump anunció un arancel general del 10%, que un día después elevó al 15%, el máximo permitido por otra normativa.

Los nuevos gravámenes se apoyan en la denominada Sección 122, que autoriza aranceles de hasta el 15%, pero exige aprobación del Congreso si se extienden más allá de 150 días. El esquema entraría en vigencia el 24 de febrero, con exenciones para la industria farmacéutica y para bienes alcanzados por acuerdos con México y Canadá.

La medida comercial impacta en la Unión Europea y abre dudas sobre el acuerdo bilateral con Argentina.

La tasa alcanzará a países o bloques con acuerdos comerciales con Washington, como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Taiwán, que habían pactado un arancel máximo del 15%. Alemania y Francia anticiparon una respuesta coordinada desde el bloque europeo.

El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, afirmó: “Tendremos una posición europea muy clara sobre este tema, porque la política aduanera es competencia de la UE, no de los Estados miembros individuales”. También señaló: “Y viajaré a Washington con una posición europea común”.

Cómo impacta la medida de Donald Trump al gobierno de Javier Milei

El anuncio abrió interrogantes sobre el acuerdo recíproco de comercio e inversiones que Argentina firmó con Estados Unidos el 5 de febrero. Desde el Gobierno nacional mantienen la expectativa de quedar exceptuados por contar con un convenio vigente, aunque no está definido si será necesario un anexo u otro instrumento formal, según informó La Nación.

La resolución judicial generó una reacción directa del mandatario contra los jueces que votaron en su contra, en una decisión 6-3. Trump apuntó contra Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, ambos designados durante su primera gestión.

“Creo que es una vergüenza para sus familias”, declaró el presidente en conferencia de prensa. Luego calificó como su “nuevo héroe” al juez Brett Kavanaugh, quien firmó un voto disidente, y sostuvo sobre los magistrados en minoría: “¡Nadie duda de que quieren hacer grande a Estados Unidos otra vez!”.