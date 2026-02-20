Cómo puede afectar el acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU. el fallo contra los aranceles de Trump

El reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que bloqueó los aranceles generales promovidos por el presidente Donald Trump, generó fuerte ruido en el tablero comercial internacional y encendió alarmas en Argentina. La decisión judicial puso en jaque el diferencial arancelario que beneficiaba al país, alterando las reglas de juego del reciente acuerdo bilateral firmado con Washington.

La sentencia determinó que la autoridad para fijar aranceles recae exclusivamente en el Congreso estadounidense. El máximo tribunal argumentó que la ley de poderes económicos de emergencia (IEEPA) no habilita al Poder Ejecutivo a imponer tributos de largo alcance de forma unilateral, limitando así la principal herramienta que la administración Trump utilizaba para condicionar a sus socios comerciales.

Este freno judicial repercute directamente sobre el acuerdo que Argentina y Estados Unidos firmaron recientemente. Según detalló un informe publicado por el portal Infobae, la economía nacional se encontraba beneficiada por una política de aranceles reducidos en comparación con otros países de la región.

Marcelo Elizondo, presidente del Comité Argentino de la International Chamber of Commerce, explicó que el país ocupaba una posición muy favorable, con arancel cero para 1.600 posiciones arancelarias y un tope del 10% para el resto.

Esta ventaja competitiva, que contrastaba fuertemente con el arancel generalizado del 50% que enfrentaba Brasil, ahora queda diluida tras el fallo que desconoce el derecho de Trump a ejercer esa política de forma discrecional.

El impacto en el acero y la tranquilidad del sector ganadero

Desde la perspectiva industrial, el cambio de reglas impacta especialmente en productos clave como el acero y el aluminio. La eliminación de los aranceles generalizados obliga a una reconfiguración de las estrategias de acceso al mercado norteamericano, ya que la «discriminación positiva» que el acuerdo otorgaba a la Argentina pierde fuerza frente a sus competidores regionales.

Sin embargo, no todas son malas noticias para las exportaciones argentinas. El sector ganadero respira aliviado, ya que la cuota de exportación de carne no se verá afectada por el fallo de la Corte Suprema.

Gustavo Perego, director de la consultora Abeceb, aseguró a Infobae que la cuota de carne se negoció por fuera del esquema de reciprocidad general.

La ampliación del cupo a 80.000 toneladas métricas sigue en marcha, garantizando que la carne argentina mantenga su canal de acceso preferencial al mercado estadounidense. Además, el capítulo de inversiones y facilitación comercial del acuerdo mantiene su vigencia, priorizando la seguridad jurídica que buscan ambos países.

Qué dice la Cámara de Exportadores

Un análisis reciente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) aportó mayor claridad sobre el alcance del fallo. La entidad remarcó que el compromiso fundamental de Estados Unidos era la reducción del arancel recíproco del 10 al 0 por ciento para 1.675 posiciones arancelarias.

Al declarar ilegal este arancel recíproco, la Corte Suprema invalidó la única concesión real en materia de acceso a mercados que Washington le brindaba a nuestro país, dejando sin sustento legal gran parte del acuerdo firmado. Ahora, la gran incógnita es cómo responderá la administración republicana.

El nuevo contexto obliga al sector privado y al Gobierno argentino a monitorear de cerca las definiciones que adopte la Casa Blanca en las próximas semanas. Mientras tanto, en Estados Unidos, la posibilidad de que el Tesoro deba realizar reembolsos por unos 133.000 millones de dólares a los importadores suma presión y aumenta la expectativa sobre cómo el Congreso reconfigurará el futuro comercial del país.