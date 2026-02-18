Apagón masivo en Paraguay: una falla en Itaipú dejó al país sin luz en medio de una ola de calor de 43°C

Un apagón masivo paralizó a gran parte de Paraguay este miércoles, desatando el caos en las calles y dejando a miles de usuarios sin energía en el peor momento posible: en medio de una agobiante ola de calor que superó los 40 grados centígrados. Tras horas de tensión y cortes en servicios clave, el Gobierno logró normalizar la situación.

Félix Sosa, presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) —la empresa estatal de energía paraguaya—, brindó una rueda de prensa donde llevó tranquilidad a la población y confirmó que el servicio «se normalizó en un 100%».

El origen del colapso: qué pasó en Itaipú

Según los reportes iniciales difundidos por la agencia Reuters y replicados por el diario La Nación, el colapso del sistema interconectado nacional se originó en la represa hidroeléctrica de Itaipú Binacional, la monumental obra que Paraguay comparte con Brasil sobre el río Paraná.

El titular de la ANDE explicó que el apagón masivo se debió a que dos líneas de transmisión clave quedaron fuera de funcionamiento de manera repentina.

«Se desprendió un conductor de llegada de la línea de 500 kV a una subestación. Eso hizo que actuara la protección y quedaran fuera de servicio las dos líneas», detalló Sosa, quien además adelantó que los equipos técnicos ya se encuentran evaluando los motivos exactos que provocaron este desprendimiento estructural.

Caos vehicular y alerta por el agua

El corte de energía no pudo llegar en un momento más crítico. Según la Dirección de Meteorología local, Paraguay atraviesa temperaturas extremas que superaron los 40°C, con una sofocante sensación térmica de 43°C.

La repentina falta de electricidad generó un caos total en el tránsito vehicular de Asunción, la capital del país, donde la salida de servicio de la red de semáforos provocó embotellamientos y confusión en las principales avenidas.

Además del impacto en la refrigeración de los hogares y el transporte, el apagón encendió las alarmas sobre otros servicios esenciales. La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), encargada de la provisión de agua potable, había advertido durante el colapso que la presión y el suministro de agua podrían verse fuertemente resentidos debido a la falta de energía en sus plantas de bombeo, situación que comenzó a normalizarse con el retorno de la luz.