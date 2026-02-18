Francia detiene a otras dos personas por el asesinato de un activista de extrema derecha

Conmoción en Francia por el aseinato de Quentin Deranque. Foto: Gentileza AP / Olivier Chassignole.

Las autoridades francesas arrestaron el miércoles a otros dos sospechosos por la paliza mortal a un activista de extrema derecha la semana pasada, informó un fiscal, que elevó a 11 el número de personas detenidas por este caso que ha sacudido la política en Francia.

Quentin Deranque, de 23 años, murió tras sufrir una grave lesión cerebral cuando fue atacado por al menos seis personas.

El asesinato de Quentin Deranque sacudió la política en Francia

El incidente ha alimentado la tensión entre la extrema derecha y la izquierda radical en Francia, de cara a las elecciones municipales de marzo y a las presidenciales de 2027.

El último hombre detenido, sospechoso de tener un vínculo directo con la violencia, y su pareja, sospechosa de haberlo ayudado a eludir a la justicia, fueron arrestados como parte de la investigación por «homicidio culposo», declaró Thierry Dran, el fiscal de Lyon.

Las autoridades sospechan que de los detenidos, seis participaron en la paliza y que otros tres los ayudaron, indicó una fuente cercana al caso bajo condición de anonimato.

Un asistente de Raphaël Arnault, diputado del partido de la izquierda radical Francia Insumisa (LFI), se encontraba entre los cuatro primeros detenidos, señaló la misma fuente. Arnault anunció el despido del asistente.

El estudiante era, según el colectivo de extrema derecha Némésis, el encargado de garantizar la seguridad de varios de sus militantes que habían acudido a manifestarse contra una conferencia de la eurodiputada de LFI Rima Hassan.

Algunos miembros del gobierno del presidente Emmanuel Macron atribuyen a LFI una «responsabilidad moral» en el caso.

Con AFP