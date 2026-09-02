Aseguran que Raúl Castro se encuentra en grave estado de salud y que está «asistido con equipos»

Aseguran que el expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años, se encuentra en un grave estado de salud.

Estuvo al frente del país durante diez años. Lo sucedió el actual mandatario Miguel Díaz-Canel.

Qué se sabe sobre la salud de Raúl Castro, expresidente de Cuba

Según el medio Diario de Las Américas. «No ha muerto, está gravemente enfermo», dijeron. Reportaron que Castro se encuentra siendo «asistido con equipos para mantenerlo con vida», tras haber sido «afectado aparentemente por un ACV».

Según los reportes de medios internacionales, Raúl Castro fue visto por última vez el pasado 13 de agosto en La Habana. Su aparición fue con motivo de una ceremonia por el centenario del nacimiento de su hermano, Fidel Castro.

Castro a mediados de mayo fue acusado judicialmente por Estados Unidos del derribo de dos avionetas en 1996. Fiscales federales alegaron que el exmandatario ordenó la acción contra las aeronaves operadas por el grupo Hermanos al Rescate, con sede en Miami. Era en ese entonces el ministro de Defensa. Los cargos, que fueron presentados en secreto por un jurado investigador en abril, incluyen asesinato y destrucción de una aeronave.

La imputación se conoció en medio de un endurecimiento de la política exterior de la administración de Donald Trump hacia Cuba, que incluye un bloqueo.

Raúl castro asumió como presidente interino en 2006 y lo ocupó oficialmente desde 2008 hasta 2018. Su sucesor fue Miguel Díaz-Canel, quien sigue al frente del Ejecutivo.