El segundo día de conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania se caracterizó por un encuentro de dos horas en Ginebra, cuyo resultado fue caratulado como de negociaciones “difíciles pero eficientes” por un miembro de la delegación que representa a Moscú.

Las negociaciones, de dos días de duración y que comenzaron el martes, se celebran a puertas cerradas, según un informe de Xinhua.

La voz de Vladímir Medinski y Steve Witkoff por la reunión en Ginebra

El enviado especial presidencial de Estados Unidos, Steve Witkoff, afirmó el martes que las conversaciones del primer día lograron «avances significativos».

El líder de la delegación rusa, Vladímir L Medinski, ofreció a la prensa el balance cuando calificó a las negociaciones y agregó que próximamente se celebrará una nueva ronda del diálogo dedicado a la resolución del conflicto ucraniano. La reunión entre las delegaciones este miércoles duró más de dos horas, precisa el sitio Actualidad RT.

«Las discusiones se centraron en cuestiones prácticas y en los mecanismos de posibles soluciones», escribió en la red social X el jefe negociador de Ucrania, Rustem Umerov, quien también es secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, tras las conversaciones del martes.__IP__

Mientras tanto, Medinski le comentó a Sputnik News que “ayer fueron muy largas, en diferentes formatos, y hoy duraron aproximadamente durante dos horas”.

«Fueron complicadas, pero tuvieron un carácter de negocios», enfatizó Medinski.

