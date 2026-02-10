Benjamin Netanyahu, antes de viajar a Estados Unidos pidió a Donald Trump exigir más a Irán

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se dirige a Washington el martes para alentar al presidente Donald Trump a ampliar el alcance de las conversaciones nucleares con Irán, que se reanudaron la semana pasada en medio de un despliegue militar estadounidense.

La agenda del mandatario israelí se extenderán hasta el miércoles.

Estados Unidos e Israel, con Irán como uno de los temas

Israel ha pedido durante mucho tiempo que Irán cese todo enriquecimiento de uranio, reduzca su programa de misiles balísticos y corte lazos con grupos armados en toda la región. Irán siempre ha rechazado esas demandas, diciendo que solo aceptaría algunos límites en su programa nuclear a cambio de un alivio de sanciones.

No está claro si la sangrienta represión de Irán contra las protestas masivas el mes pasado, o el despliegue militar estadounidense, ha hecho más flexibles a los líderes iraníes o si Trump está interesado en ampliar las ya difíciles negociaciones.

Benjamin Netanyahu y su acercamiento con Donald Trump

Netanyahu, quien estará en Washington hasta el miércoles, ha pasado su carrera política impulsando una acción más fuerte de Estados Unidos hacia Irán. Esos esfuerzos tuvieron éxito el año pasado cuando Estados Unidos se unió a Israel en 12 días de ataques a sitios militares y nucleares de Irán, y es probable que la posibilidad de una acción militar adicional contra Irán surja en las discusiones de esta semana.

La visita de Netanyahu se produce solo dos semanas después de que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump y asesor para Oriente Medio, se reunieran con el primer ministro en Jerusalén. Los enviados estadounidenses mantuvieron conversaciones indirectas en Omán con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán el viernes.

“El primer ministro cree que cualquier negociación debe incluir la limitación de misiles balísticos y el fin del apoyo al eje iraní”, declaró la oficina de Netanyahu el fin de semana refiriéndose a grupos respaldados por Irán como el Hamás palestino y el Hezbollah libanés.

Años de conversaciones nucleares han logrado poco progreso desde que Trump, con apoyo israelí, desechó un acuerdo de 2015 con Irán. Irán ha mostrado poca disposición a abordar los otros temas, incluso después de sufrir repetidos reveses. Pero la reunión con Trump le da a Netanyahu la oportunidad de dar forma al proceso y también puede fortalecer su posición en casa.

“Claramente estos son días en que se están tomando decisiones, Estados Unidos está a punto de completar su despliegue militar y está tratando de agotar la posibilidad de negociaciones”, indicó Yohanan Plesner, jefe del Instituto de Democracia de Israel, un grupo de expertos con sede en Jerusalén.

“Si quieres influir en el proceso, solo se puede hacer tanto a través de Zoom”, añadió.

AP