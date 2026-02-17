Irán cerró temporalmente el estrecho de Ormuz y en parelelo hubo avances en conversaciones con Estados Unidos

Irán cerrará partes del estratégico estrecho de Ormuz por medidas de «seguridad» durante los ejercicios militares de los Guardianes de la Revolución, informó este martes la televisión pública. En paralelo, hoy hubo en Ginebra una reunión con representantes de Estados Unidos donde se abordó el programa nuclear.

El estrecho se trata de una importante vía fluvial internacional, por la que pasa el 20% del petróleo mundial.

Cierre del estrecho de Ormuz «por seguridad»

Se trata del primer cierre del estrecho desde que Estados Unidos comenzó a amenazar a Irán y a enviar recursos militares a la región, entre ellos un portaviones. «Partes del estrecho de Ormuz estarán cerradas para respetar los principios de seguridad y navegación», afirmó un periodista de la televisión pública desde un lugar cercano a las maniobras que comenzaron el lunes.

Se desconoce cuánto durará el cierre parcial.

Destacan avances en conversaciones entre Irán y Estados Unidos

Representantes de Irán y Estados Unidos participaron este martes en una segunda ronda de negociaciones nucleares y de seguridad. El ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, celebró los «avances» logrados y afirmó que las negociaciones permitieron progresos en la identificación de «objetivos comunes y cuestiones técnicas».

«Queda mucho por hacer, y las partes se marcharon con objetivos claros para la próxima reunión», añadió.

Las conversaciones de este martes tuvieron lugar en la residencia del embajador de Omán en Cologny, cerca de Ginebra, en presencia de las delegaciones iraní y estadounidense, encabezada esta última por el emisario especial Steve Witkoff y por el yerno de Trump, Jared Kushner.

Con AFP y AP