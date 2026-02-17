Hillary Clinton cruzó al gobierno de Donald Trump por el caso Epstein: «Que saquen los archivos»

Hillary Clinton cuestionó al Gobierno de Estados Unidos por el manejo de los archivos del caso Jeffrey Epstein.

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton apuntó contra la administración de Donald Trump por el manejo de los archivos de Jeffrey Epstein. Con sus declaraciones, el debate por la publicación de documentos volvió al centro de la escena en Estados Unidos. La Casa Blanca respondió que hizo “más por las víctimas” que los demócratas.

“Que saquen los archivos. Lo están haciendo muy despacio”, declaró Clinton en Berlín, donde participó de un foro internacional. La exfuncionaria sostuvo su posición ante la consulta sobre el avance de la desclasificación.

Archivos del caso Epstein y presión por transparencia en Estados Unidos

La Casa Blanca defendió su accionar y afirmó que al publicar los archivos hicieron “más por las víctimas de lo que los demócratas han hecho jamás”.

En tanto Clinton, cuando le preguntaron si el expríncipe Prince Andrew debería comparecer ante un comité del Congreso de los Estados Unidos, respondió: “Creo que todos los que reciban una citación deben testificar”.

El Departamento de Justicia informó que ya difundió la documentación exigida por la ley, mientras sectores del Congreso reclaman más archivos internos.

El informe de la BBC señaló que aparecer en los archivos no implica irregularidad o delito alguno y que el exprincipe Andrés siempre negó haber cometido cualquier crimen.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó a fines de enero millones de archivos inéditos tras la aprobación de una ley del Congreso que exige difundir material de la investigación. Legisladores sostienen que la información divulgada es insuficiente.