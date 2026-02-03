Estados Unidos dijo que derribó un dron iraní y crece la tensión en Medio Oriente

Un avión de combate de Estados Unidos derribó este martes un dron de Irán que se acercó «agresivamente» al portaviones estadounidense que se encuentra en el mar Arábigo, informó un portavoz militar.

Estados Unidos derribó un dron iraní en Medio Oriente

«Un caza F-35C del Abraham Lincoln derribó un dron iraní en defensa propia y para proteger el portaviones y al personal a bordo», dijo el portavoz de Estados Unidos del Comando Central militar, el capitán Tim Hawkins, en un comunicado.

El incidente ocurrió a unos 800 kilómetros de las costas de Irán. El drone Shahed-139 «continuó volando hacia la embarcación a pesar de las medidas de desescalada tomadas por las fuerzas estadounidenses», dijo Hawkins.

También confirmó un incidente separado, en el que embarcaciones iraníes y un dron se aproximaron «a gran velocidad y amenazaron con abordar e incautar el tanquero» M/V Stena Imperative de bandera estadounidense.

Un destructor estadounidense -el USS McFaul- respondió con apoyo de la Fuerza Aérea y escoltó al petrolero, que ahora navega «con seguridad», agregó Hawkins.

Pese a lo ocurrido, las negociaciones entre el emisario espacial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y altos funcionarios de Irán «siguen programadas», dijo la portavoz de la Casa Blanca.

Witkoff «debe sostener discusiones con los iraníes más adelante en la semana, siguen programadas por ahora, pero el presidente (Donald Trump) evidentemente tiene opciones sobre la mesa y el uso de la fuerza militar hace parte de ellas», dijo la portavoz Karoline Leavitt al canal Fox News.

Con información de AFP