Jeffrey Epstein eligió herederos para su millonaria fortuna: su novia, la principal beneficiaria

Entre los millones de documentos que publicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se conoció que Jeffrey Epstein firmó un documento en el que cedía gran parte de su patrimonio, un total de 100 millones de dólares, a su novia de entonces, Karyna Shuliak.

Según indicó The New York Times, el delincuente sexual tenía pensado casarse con Shuliak y regalarle su anillo de diamantes de 33 quilates.

Jeffrey Epstein: más de 40 los beneficiados de su patrimonio

El medio norteamericano señaló que aparecen como beneficiarios de su patrimonio Shuliak y otras 40 personas.

El documento prevía que su pareja recibiera 100 millones de dólares, además de bienes.

Caso Epstein: expríncipe Andrés abandonó su casa de Windsor

En medio de nuevas revelaciones sobre el caso Epstein, el expríncipe británico Andrés abandonó su lujosa casa de Windsor para mudarse a la finca real de Sandringham, en el este de Inglaterra, informó la BBC el martes por la noche.

Se fue el lunes del Royal Lodge de 30 habitaciones en Windsor, donde ha vivido desde 2003.

El expríncipe, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, se encuentra en un alojamiento temporal, Wood Farm Cottage, mientras se remodela su futura residencia permanente en la misma finca, Marsh Farm, informó el tabloide The Sun.

En octubre, el hermano de Carlos III recibió la orden de abandonar la lujosa mansión donde vivió durante más de 20 años con su exesposa Sarah Ferguson, tras ser despojado de sus títulos reales debido a su amistad con Epstein.

La presión sobre Andrés se ha intensificado en los últimos días, implicado en nuevas fotos y correos electrónicos del caso Epstein publicados el viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Entre los nuevos documentos hay fotografías del entonces príncipe Andrés, arrodillado e inclinado sobre una mujer acostada, así como correos electrónicos que invitan a Epstein a Buckingham para hablar en «privado».

Con AFP y Agencias