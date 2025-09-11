Brasil define el futuro político de Jair Bolsonaro: el Supremo Tribunal lo encamina a una condena por intento de golpe

El Supremo Tribunal Federal de Brasil alcanzó este jueves una mayoría de votos para condenar al expresidente Jair Bolsonaro en el proceso judicial que lo acusa de haber intentado un golpe de Estado tras las elecciones de 2022, en las que resultó vencedor Luiz Inácio Lula da Silva.

El voto de la magistrada Carmen Lúcia inclinó la balanza, luego de que el miércoles el juez Luiz Fux se desmarcara de sus colegas Alexandre de Moraes y Flávio Dino, quienes ya habían manifestado su posición favorable a la condena. Con esta decisión, el tribunal se encamina hacia un fallo histórico que podría sellar el futuro político del exmandatario, informó Infobae.

«El 8 de enero no fue un evento trivial», sostuvo la jueza Lúcia en su intervención, en referencia a los ataques a las sedes de los tres poderes en Brasilia perpetrados por seguidores de Bolsonaro a inicios de 2023. Según su voto, existen pruebas suficientes para concluir que el expresidente lideró un plan «progresivo y sistemático» destinado a socavar la democracia y evitar la alternancia en el poder.

Un fallo clave pendiente

Ahora resta conocerse el voto del juez Cristiano Zanin, que definirá si Bolsonaro tendrá o no la posibilidad de apelar. Si Zanin se inclina en favor del exmandatario, este podrá recurrir el fallo ante el pleno de la Corte. En cambio, si se suma a la mayoría y el recuento termina 4 a 1, Bolsonaro no podrá apelar.

Actualmente, el ex jefe de Estado, de 70 años, cumple arresto domiciliario mientras enfrenta acusaciones por cinco delitos, entre ellos intento de golpe de Estado, pertenencia a una organización criminal, abolición violenta del Estado de Derecho democrático, incitación a la violencia y amenaza al patrimonio nacional.

La defensa y las disidencias

El juez Luiz Fux fue la única voz en contra hasta ahora. Tras una exposición de más de 13 horas, afirmó que no existían pruebas suficientes para incriminar al expresidente en ninguno de los cargos. Sin embargo, votó en contra de dos aliados clave de Bolsonaro: el exedecán Mauro Cid y el ex jefe de gabinete Walter Braga Netto, a quienes responsabilizó de atentar contra el Estado de Derecho.

La jueza Lúcia, por su parte, rechazó los argumentos de la defensa, que había cuestionado la competencia del Supremo Tribunal y denunciado nulidades en el proceso. También avaló el acuerdo de culpabilidad firmado por Mauro Cid, lo que refuerza la posición de la Fiscalía.

Si Bolsonaro es finalmente declarado culpable, el tribunal debatirá su condena este viernes. Analistas anticipan que una sentencia adversa podría acentuar la presión sobre su espacio político para definir un sucesor que compita con Lula en las presidenciales del próximo año.

El expresidente ya se encuentra inhabilitado para participar en elecciones hasta 2030, tras el fallo del Tribunal Superior Electoral en 2023 que lo acusó de abuso de poder.