River y el partido suspendido en Colombia por Copa Sudamericana: ¿Cuándo se jugaría?

El duelo de ida entre River e Independiente Santa Fe por los octavos de final de Copa Sudamericana se suspendió por el terremoto que afectó a Colombia este lunes. La Conmebol tomó esta decisión lógica tras este desastre natural que sorprendió al país sudamericano.

Insólitamente, quien mostró enojo por esta medida fue el presidente del equipo cafetero. Eduardo Méndez señaló que «el partido se podría haber jugado el miércoles. El estadio no sufrió ninguna alteración». Cabe destacar que el terremoto se originó en Chocó, a unos 400 kilómetros de Bogotá, sede del partido.

Luego, se conoció que el duelo entre el Millonario e Independiente Santa Fe se trasladaría una semana y se disputaría el próximo miércoles 19 de agosto. Esta fecha sería la indicada para Conmebol, que debe oficializar su decisión. Además, la vuelta en el Monumental sería el 26 de agosto.

El Campín de Bogotá recibiría el duelo de ida entre Santa Fe y River.

Al no disputar la Copa Argentina, River tiene despejado el calendario y podría disputar este partido internacional en siete días.

Ante esta postergación, Méndez advirtió que están en condiciones para recibir el encuentro: «El partido se puede jugar en Bogotá. No hay motivos para pensar que el partido se juegue fuera de Colombia«. Esta declaración se debe a la posibilidad de trasladar el duelo a otra sede por el actual momento del país.

El otro duelo que fue suspendido por el terremoto es Tolima-Independiente del Valle, que se debían a enfrentar hoy por la Copa Sudamericana.

River definió los cambios en la Sudamericana

A pesar de no jugar su partido, River presentó los cinco cambios que realizó en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana. Los futbolistas que se metieron fueron Nicolás Otamendi, Rafael Santos Borre, Tobías Andrada, Ángel Correa y Thiago Almada.

Al ser reducido este número de incorporaciones para la competencia internacional, cuatro refuerzos se quedaron afuera de esta llave de octavos: Lucas Beltrán, Mauro Arambarri, Giovanni González y Francisco Ortega.

Cabe destacar que en caso de avanzar a los cuartos de final, el Millonario podrá hacer otros tres cambios en esta lista de la Sudamericana.