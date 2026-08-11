Alerta por un «Súper El Niño» en Argentina: qué provincias se verán más afectadas y qué clima se espera

Las condiciones actuales del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) son consistentes con una fase cálida, conocida como El Niño, caracterizada por temperaturas del Pacífico ecuatorial superiores a los valores normales.

Los modelos climáticos estiman una probabilidad cercana al 100% de que El Niño continúe durante el trimestre agosto-septiembre-octubre de 2026, según los datos a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La atención ahora está puesta en cómo podría repercutir el fenómeno en las diferentes regiones de Argentina, ya que sus efectos no serán uniformes. Mientras algunas provincias podrían enfrentar una mayor frecuencia de lluvias y tormentas, en otras la señal puede ser mucho más débil o incluso diferente.

En este escenario comenzó a circular la expresión “Súper El Niño” para referirse a la posibilidad de un episodio particularmente intenso. Sin embargo, el término no constituye una categoría científica oficial. La clave estará en la magnitud que alcance el calentamiento del Pacífico y, fundamentalmente, en su interacción con otros factores atmosféricos.

Qué es El Niño y por qué puede cambiar el clima en Argentina

El Niño constituye la fase cálida del ENOS, un fenómeno natural relacionado con las variaciones de la temperatura del océano Pacífico ecuatorial y su interacción con la atmósfera.

Cuando las aguas del Pacífico ecuatorial central y oriental presentan temperaturas superiores a las habituales, pueden producirse modificaciones en la circulación atmosférica a gran escala. Esos cambios terminan influyendo sobre las lluvias y las temperaturas de distintas regiones del planeta.

En Argentina, El Niño no tiene un único efecto para todo el territorio. Su influencia cambia según la época del año y la región, por lo que no puede interpretarse simplemente como sinónimo de más lluvia o más calor en todo el país.

Qué regiones de Argentina podrían recibir más lluvias

Una de las señales históricamente asociadas a El Niño en Argentina es una mayor probabilidad de precipitaciones por encima de lo habitual en sectores del noreste, el Litoral y el este de la región pampeana, especialmente durante determinadas épocas del año.

Entre las provincias que podrían quedar más expuestas a esta influencia aparecen Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

En esas zonas, un escenario Niño puede favorecer mayor humedad y períodos con lluvias frecuentes o abundantes, aunque esto no significa que vaya a llover permanentemente ni que necesariamente se produzcan inundaciones.

La situación deberá analizarse semana a semana porque El Niño modifica las probabilidades climáticas, pero no determina por sí solo cada tormenta.

Patagonia: qué puede pasar con El Niño

La situación de la Patagonia merece un análisis separado. La señal de El Niño sobre las precipitaciones no es tan directa como la que suele observarse en el Litoral y el noreste argentino.

En Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, el comportamiento de las lluvias, nevadas y temperaturas dependerá también de la circulación atmosférica regional, el ingreso de sistemas frontales y otros factores.

Por eso, no es correcto trasladar automáticamente el pronóstico de lluvias abundantes del Litoral a la Patagonia.

En el norte patagónico, además, las condiciones pueden variar considerablemente entre la cordillera, la meseta y los valles, por lo que será fundamental seguir los pronósticos estacionales y de corto plazo para determinar cómo evoluciona la primavera.

Cuyo y el oeste argentino: una señal diferente

En provincias como Mendoza, San Juan y San Luis, la relación entre El Niño y las precipitaciones también presenta características diferentes a las del noreste.

La disponibilidad de agua en el oeste argentino está fuertemente relacionada con la acumulación de nieve en la Cordillera de los Andes y su posterior deshielo, además de las precipitaciones que puedan registrarse durante los meses cálidos.

Por eso, la evolución de las reservas nivales y los caudales será otro de los indicadores importantes para seguir durante los próximos meses.

Centro y norte del país: atención a las tormentas de primavera

Con el avance de la primavera y el aumento de las temperaturas, el centro y norte argentino ingresarán en una época naturalmente más favorable para el desarrollo de tormentas.

En un contexto de mayor disponibilidad de humedad, pueden presentarse episodios con lluvias intensas, fuertes ráfagas, actividad eléctrica y eventualmente granizo.

Sin embargo, un Niño intenso no significa que todas las tormentas serán severas. Para que se produzcan estos fenómenos deben combinarse distintas condiciones meteorológicas que solo pueden evaluarse con pronósticos de menor plazo.

El Litoral, una de las regiones bajo mayor atención

El Litoral argentino será una de las regiones a seguir de cerca durante los próximos meses.

Las lluvias no solamente tienen impacto sobre las ciudades y áreas productivas, sino también sobre las grandes cuencas hídricas. Las precipitaciones registradas aguas arriba, incluso fuera de Argentina, pueden terminar repercutiendo sobre los caudales.

Por eso, la evolución de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú será uno de los indicadores importantes durante una primavera y un verano atravesados por El Niño.

Una sucesión de períodos lluviosos sobre las cuencas podría incrementar el riesgo de crecidas y desbordes en sectores vulnerables, aunque no es posible anticipar con meses de anticipación dónde ocurrirán ni qué magnitud podrían alcanzar.

Buenos Aires y la región pampeana también estarán bajo la lupa

La provincia de Buenos Aires y sectores del este de la región pampeana también pueden presentar una señal de mayores precipitaciones durante episodios de El Niño.

Para las grandes áreas urbanas, el problema no depende únicamente del acumulado mensual de lluvia. Los eventos con mucha precipitación concentrada en pocas horas pueden generar anegamientos, especialmente en lugares con problemas de drenaje.

En las áreas rurales, en tanto, habrá que observar la distribución de las precipitaciones y su impacto sobre los suelos y la producción agropecuaria.

El Niño no significa más calor en toda Argentina

Uno de los errores habituales es asociar automáticamente El Niño con temperaturas elevadas.

En realidad, El Niño describe fundamentalmente un calentamiento anómalo de una región del océano Pacífico, pero sus consecuencias sobre las temperaturas argentinas dependen de muchos otros factores.

Incluso durante una fase Niño pueden producirse irrupciones de aire frío, nevadas, heladas tardías o períodos con temperaturas inferiores a las normales en determinadas regiones.

Por eso, la evolución del invierno de 2026 no permite anticipar por sí sola cómo será la primavera o el próximo verano.

Cuándo podría sentirse con mayor fuerza en Argentina

La evolución del fenómeno durante la primavera de 2026 y el verano 2026-2027 será clave para conocer su verdadero impacto sobre el país.

La persistencia de El Niño durante agosto, septiembre y octubre aumenta la atención sobre los meses siguientes, especialmente en aquellas regiones argentinas donde existe una relación histórica más marcada entre esta fase del ENOS y las precipitaciones.

De todos modos, los pronósticos estacionales indican tendencias y probabilidades, no permiten anticipar el tiempo de un día determinado con meses de anticipación.

El cambio climático agrega otro factor al escenario

El episodio ocurre, además, en un planeta con temperaturas medias superiores a las de décadas atrás.

Una atmósfera más cálida puede contener una mayor cantidad de vapor de agua y, cuando se presentan las condiciones meteorológicas necesarias, favorecer precipitaciones más intensas.

Esto no significa que cualquier tormenta pueda atribuirse directamente al cambio climático o a El Niño. La intensidad de cada evento dependerá de la combinación de numerosos factores.

¿Habrá inundaciones por El Niño en Argentina?

Por ahora, no es posible afirmar que Argentina tendrá inundaciones generalizadas, ni anticipar qué ciudades podrían resultar afectadas.

Lo que puede establecerse a partir de un escenario El Niño es qué regiones presentan mayores probabilidades de determinadas condiciones climáticas. El noreste, el Litoral y sectores de la región pampeana aparecen entre las áreas que deberán seguir con mayor atención la evolución de las precipitaciones.

Para Patagonia, Cuyo, el NOA y otras regiones, será necesario observar los pronósticos específicos, ya que la influencia del fenómeno puede ser diferente.

Con El Niño instalado, la primavera de 2026 y el verano 2026-2027 serán períodos decisivos. La evolución del Pacífico, las condiciones regionales y los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional permitirán precisar, a medida que se acerquen las fechas, dónde podrían registrarse los impactos más importantes.