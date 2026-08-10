En fotos | Así quedó Colombia tras el terremoto de 7,4°: edificios destruidos, cientos de muertos y miles de evacuados

Con información de Associated Press y Associated French Press.

A primera hora de la mañana, el pánico se apoderó de las principales ciudades de Colombia. Un terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en el municipio de San José del Palmar (departamento del Chocó), sacudió violentamente al país a las 07:34 (hora local). La fuerza del movimiento telúrico provocó el colapso de decenas de edificaciones, dejando personas atrapadas bajo los escombros y forzando la evacuación masiva de miles de ciudadanos.

AP – John Jairo Bonilla

El evento, catalogado por el Servicio Geológico Colombiano como el «evento sísmico de mayor magnitud registrado en Colombia en el siglo XXI», provocó el colapso de los servicios de telecomunicaciones y electricidad en las zonas más golpeadas.

AFP – Jonh Bonilla

AFP – Joaquin Sarmiento

Estado de emergencia en Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo el pasado fin de semana, anunció en un mensaje televisado la declaratoria de «situación de emergencia» a nivel nacional. Esta medida permitirá agilizar el traslado de recursos y asistencia hacia los territorios más devastados.

AFP – Joaquín Sarmiento

El mandatario ordenó la instalación inmediata de un Puesto de Mando Unificado desde Bogotá para coordinar las labores de rescate y asistencia.

AP – Vladimir Encima

El balance oficial, según las últimas actualizaciones, indica que el saldo escala a:

111 víctimas fatales confirmadas.

víctimas fatales confirmadas. 87 heridos atendidos en distintos centros médicos.

heridos atendidos en distintos centros médicos. 1.575 viviendas con averías severas.

viviendas con averías severas. 61 edificios colapsados por completo.

edificios colapsados por completo. 52 instituciones educativas afectadas.

instituciones educativas afectadas. 18 centros de salud e infraestructura vial con daños graves.

centros de salud e infraestructura vial con daños graves. 6 aeropuertos con operaciones suspendidas para evaluar daños (Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura).

AFP – Joaquin Sarmiento

El impacto en las regiones: búsqueda contra reloj de personas

Las escenas de rescate se repiten a lo largo del occidente colombiano, recordando la reciente devastación sufrida en junio por la vecina Venezuela, donde una serie de potentes sismos dejó más de 6.000 muertos. Civiles y equipos de emergencia trabajan codo a codo, formando largas filas para retirar escombros con las manos.

Las zonas más críticas:

Valle del Cauca (Cali): La tercera ciudad más grande del país reporta al menos 20 estructuras colapsadas. Una parte del Hospital Universitario se derrumbó, dejando a cinco pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos bajo los restos de la edificación.

La tercera ciudad más grande del país reporta al menos 20 estructuras colapsadas. Una parte del Hospital Universitario se derrumbó, dejando a cinco pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos bajo los restos de la edificación. Risaralda (Pereira): El alcalde Mauricio Salazar calificó la situación de «crítica», con numerosas personas atrapadas y decenas de lesionados a lo largo de la ciudad.

El alcalde Mauricio Salazar calificó la situación de «crítica», con numerosas personas atrapadas y decenas de lesionados a lo largo de la ciudad. Chocó (Quibdó): En el empobrecido departamento donde se originó el sismo, se han confirmado 12 víctimas fatales. Videos de la región muestran edificios residenciales completamente reducidos a escombros.

En el empobrecido departamento donde se originó el sismo, se han confirmado 12 víctimas fatales. Videos de la región muestran edificios residenciales completamente reducidos a escombros. Caldas (Manizales): La infraestructura urbana sufrió daños considerables, incluyendo el desprendimiento de una de las torres de su emblemática catedral. El temor a las réplicas mantiene el tránsito colapsado y a los habitantes en las calles.





AP – Santiago Saldarriaga

AP – Vladimir Encima

La solidaridad internacional con Colombia

El geofísico Michael Schmitz, profesor de la Universidad Central de Venezuela, explicó que, a diferencia del trágico sismo superficial de Armenia en 1999 (que dejó cerca de 1.170 muertos), este evento se produjo a mayor profundidad, dentro de la fosa de subducción. Tras el movimiento principal, se registraron más de 20 réplicas menores localizadas en San José del Palmar y Sipí.

El temblor también se sintió con fuerza en países vecinos. En Ecuador, ciudadanos de Quito, Ibarra y Tulcán evacuaron edificios altos, mientras que en Panamá se detuvo preventivamente el servicio del metro. En el estado venezolano de Zulia, los residentes también reportaron fuertes oscilaciones.

Ante la magnitud de la tragedia, la comunidad internacional ha comenzado a movilizarse para asistir a Colombia.

Desde Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que la administración norteamericana está dispuesta a prestar apoyo inmediato al recién asumido gobierno de De la Espriella. En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó la solidaridad del bloque y su disposición para coordinar el envío de asistencia directa a la región del Chocó.

A nivel regional, la respuesta solidaria se materializó rápidamente. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó el despliegue de una delegación conformada por 47 rescatistas profesionales y escuadrones de perros especializados para colaborar en la búsqueda de sobrevivientes bajo los escombros. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció todo el apoyo técnico y operativo que Colombia requiera para afrontar la emergencia, sumándose así a los mensajes de respaldo institucional emitidos por los mandatarios de Chile, El Salvador y Guatemala.

Asimismo, el gobierno de Israel confirmó su plena disposición para colaborar frente a la catástrofe, un gesto que se produce en el marco de la reciente reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones tras el cambio de gestión en Bogotá. Mientras la ayuda internacional comienza a articularse, los equipos de rescate colombianos trabajan contra reloj en una de las jornadas más oscuras y desafiantes de su historia reciente.

Líderes de Chile, El Salvador y Guatemala también enviaron mensajes de respaldo mientras las labores de rescate continúan y el país enfrenta una de las jornadas más oscuras de su historia reciente.