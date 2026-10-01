«Sin precedentes»: Christa Pike, la mujer condenada a muerte sobrevivió a las dos inyecciones letales, qué explicaron los expertos

Las autoridades en Tennessee no pudieron ejecutar el miércoles a Christa Gail Pike condenada por el asesinato de Colleen Slemmer cometido en 1995. Sobrevivió a dos dosis de un fármaco letal. Una experta en pena de muerte dijo que es un caso sin precedentes. Se conocieron cuáles habían sido sus palabras en ese momento.

Pike, de 50 años, estaba viva y roncaba ruidosamente después del intento de inyección letal y fue trasladada en ambulancia desde la prisión, dijeron sus abogados. Estaba recibiendo tratamiento en un hospital de Estados Unidos, pero dijeron que no se les había informado sobre su estado.

Ejecución de Christa Gail Pike: qué ocurrió y qué dijeron los expertos

La ejecución estaba programada a las 10 de la mañana del miércoles por el homicidio que cometió cuando tenía 18 años y habría sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años. Un tribunal de apelaciones detuvo la inyección letal apenas una hora antes de que comenzara y horas después la Corte Suprema de Estados Unidos revocó esa suspensión.

Los funcionarios le dieron a Pike dos dosis de pentobarbital, dijeron sus abogados en documentos judiciales presentados tarde el miércoles.

El gobernador Bill Lee dijo en un comunicado que ha ordenado “una revisión integral, por un tercero, para determinar exactamente qué ocurrió” y que la ejecución programada restante no se llevará a cabo este año.

“Llevar a cabo una sentencia impuesta legalmente está entre las responsabilidades más serias del estado, y la gente de Tennessee espera que se haga de una manera que no sólo sea legal y constitucional, sino que sea efectiva”, dijo .

El Departamento Correccional de Tennessee dijo en un comunicado que “siguieron cada paso del protocolo de ejecución legal y establecido del estado aprobado por la oficina del fiscal general”.

El protocolo de ejecución del estado exige que se administre un segundo juego de jeringas de fármacos “si el recluso no ha fallecido” después del primer juego. No especifica qué ocurre si el sujeto está vivo después del segundo juego.

Robin M. Maher, directora general del Death Penalty Information Center, dijo que lo que Pike experimentó es “singular y sin precedentes”.

Otras siete personas han sobrevivido debido a problemas médicos porque el equipo de ejecución no logró hallar una vena para administrar los fármacos de la inyección letal, pero nadie se ha mantenido con vida después de recibir los fármacos usados en esas ejecuciones, dijo.

Christa Pike sobrevivió: que detallaron los testigos

Testigos de medios que observaban desde una sala aparte dijeron que las autoridades levantaron las cortinas de la cámara de ejecución a las 7:27 de la tarde, mostrando a Pike sujeta a una camilla.

“Voy a dejar este mundo de la manera en que pasé la mayor parte de mi vida y eso es enamorada”, dijo en sus palabras “finales”. Se describió a sí misma como en paz.

Pero Pike permaneció despierta y en un momento levantó la cabeza y preguntó a funcionarios de la prisión si se suponía que su brazo debía sentirse así. No estaba claro a qué se refería.

Para las 8:26 de la tarde, los testigos de la ejecución informaron que se había administrado la segunda dosis de pentobarbital.

Se siguió escuchando a Pike roncar detrás de la cortina cerrada hasta que el micrófono fue apagado a las 8:53 p.m. En ese momento se anunció que se escoltaría a los testigos de medios fuera del área.

Los abogados de Pike presentaron el miércoles una moción de emergencia ante la Corte Suprema de Tennessee para buscar detener y suspender de inmediato la ejecución, diciendo que ella estaba en “agonía innecesaria” y que se estaba violando su derecho a ser ejecutada sin castigos crueles e inusuales. También presentaron mociones en el tribunal del 6to Circuito y en el tribunal de distrito.

Es la segunda vez este año que Tennessee no ha podido llevar a cabo una ejecución: en mayo, funcionarios estatales cancelaron la inyección letal de Tony Carruthers, quien fue condenado por secuestrar y matar a tres personas en 1994, después de que los ejecutores no lograron después de más de una hora colocar una vía intravenosa para administrar pentobarbital .

Pike y su novio fueron declarados culpables del apuñalamiento y la golpiza propinada a Colleen Slemmer, de 19 años, la compañera de clase de ambos en un centro de capacitación laboral en Knoxville, en 1995. El caso atrajo una amplia atención en parte porque un pentagrama tallado en el cuerpo de Slemmer y otros elementos del crimen avivaron temores sobre la adoración a Satanás durante el “pánico satánico” de las décadas de 1980 y 1990.

Ejecución de Christa Pik: la decisión que frenó ejecución fue apelada de inmediato

Pike tenía programada inicialmente su ejecución por la mañana, y los testigos se habían reunido en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville, cuando la Corte Federal de Apelaciones del 6to Circuito votó 2-1 para conceder una suspensión. Ese tribunal dijo que se necesitaba un retraso para considerar si las denuncias de Pike de abuso sexual durante la infancia fueron plenamente consideradas al dictarse su sentencia.

Después que se concediera la suspensión, la oficina del fiscal general apeló ante la Corte Suprema, diciendo que detener la ejecución en el último momento traumatizó a la familia de Slemmer y recompensó “tácticas abusivas de demora” por parte de los abogados de Pike.

Más tarde ese día, el máximo tribunal despejó el camino para que la ejecución procediera. La mayoría conservadora no explicó su orden, mientras que los tres miembros liberales firmaron un voto disidente que dijo que las denuncias de Pike merecían un examen más minucioso.

Pike no niega haber cometido el homicidio, pero sus partidarios sostienen que el estado debería considerar la edad que tenía entonces, su enfermedad mental y sus denuncias de abuso sexual severo.

El asesinato de Colleen Slemmer: Pike declarada culpable

El homicidio sacudió a la ciudad de Knoxville. Los fiscales indicaron que Pike, temiendo que Colleen Slemmer intentara quitarle a su novio, la atrajo a una zona boscosa el 12 de enero de 1995. Pike cortó a Slemmer con un cúter y la golpeó con un gran trozo de asfalto. Shipp, el novio de Pike, ha admitido que fue él quien talló un pentagrama —un símbolo en forma de estrella asociado con Satanás— en el cuerpo de ella.

Shipp tenía 17 años cuando ocurrió el crimen y recibió una condena de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Pike fue la única sentenciada a muerte.