Transfemicidio en Neuquén: “Si bien Azul no puede decir lo que le pasó, la evidencia hablará”, dijo el fiscal en el inicio del juicio. foto: Cecilia Maletti

Comenzó en la Ciudad Judicial de Neuquén el juicio por jurados contra Roberto Daniel Sánchez, acusado por el brutal transfemicidio de Azul Semeñenko. Durante la primera jornada, desarrollada en la sala 12 a partir de las 9, las partes expusieron sus alegatos de apertura ante el tribunal popular compuesto por 16 ciudadanos (12 titulares y 4 suplentes).

Previo al inicio formal de los alegatos, a las 8:40, el juez técnico del caso Luiciano Hermosilla brindó al jurado las instrucciones iniciales, detallando las reglas del proceso y las prohibiciones vigentes.

En ese contexto, el abogado defensor de Sánchez, Ezequiel Leanza, solicitó al juez instruir a la fiscalía y a la querella para evitar referencias a banderas políticas. Frente a este planteo, el fiscal jefe Agustín García respondió: «Venimos a este juicio por el crimen de Azul, por nuestra parte dar tranquilidad de que venimos a eso».

Así ingresaba esposado Roberto Daniel Sánchez a la sala 12 del Ministerio Público Fiscal. Foto: Cecilia Maletti.

La acusación de García: «La evidencia analizada hablará»

La acusación fiscal, encabezada por García junto a las asistentes letradas Agustina Bouyer y Agustina Jarry, sostiene que el hecho ocurrió en la madrugada del 25 de septiembre de 2025 en el domicilio del imputado, ubicado en la calle Copahue al 1.100. Según el Ministerio Público Fiscal (MPF), Sánchez abordó a Semeñenko en la esquina de Félix San Martín y Santa Cruz, donde ella ocasionalmente ofrecía servicios sexuales, para luego trasladarse juntos a la vivienda.

Dentro de la propiedad, donde también funciona una gomería, de acuerdo con la fiscalía, Sánchez la asesinó mediante golpes con elementos contundentes y al menos 25 heridas de arma blanca que le causaron una hemorragia interna masiva tras lesionarle el corazón y la aorta torácica. Posteriormente, la madrugada del 26 de septiembre, el acusado habría trasladado el cuerpo envuelto en una lona y atado con alambres y sogas en su camioneta hasta un canal de desagüe en la calle Pergamino para ocultarlo.

El fiscal jefe Agustín García comenzó los alegatos en la primera audiencia. Foto: Cecilia Maletti.

Durante su alegato de apertura, Agustín García adelantó que presentarán pruebas incriminatorias, entre las que se destacan intervenciones telefónicas realizadas tras la detención de Sánchez que darían cuenta de cómo se refería a la víctima. Asimismo, el fiscal fundamentó los tres agravantes imputados: ensañamiento —por la cantidad y variedad de lesiones infligidas—, odio a la identidad de género y violencia de género en contexto socioestructural.

Roberto Daniel Sánchez está imputado por homicidio triplemente agravado. Foto: Cecilia Maletti.

García detalló al jurado el contexto de la víctima, señalando que Azul tenía 49 años, trabajaba como empleada estatal, sufría consumos problemáticos de alcohol y estupefacientes y ocasionalmente ejercía el trabajo sexual. «Azul no era perfecta como ninguno de nosotros, tenía problemas y vulnerabilidades que no queremos ocultar. No estamos para juzgar su vida, estamos para juzgar qué le hizo Roberto Daniel Sánchez esa madrugada. Si bien Azul no puede decir lo que le pasó, la evidencia analizada hablará», enfatizó.

Por la parte querellante, en representación de la familia de la víctima (encabezada por Marcos Antonio Milapán y Cristina Semeñenko), intervinieron los abogados Fernando Gómez y Shirley Sarasola. La querella se adhirió en su totalidad a la acusación formulada por el MPF y destacó la eficacia de la investigación previa.

El equipo fiscal y los abogados querellantes, en el fondo el imputado. Foto: Cecilia Maletti.

La querella acompañó el planteo fiscal

En su intervención, Fernando Gómez buscó contextualizar la historia de vida de Azul Semeñenko ante el tribunal, recordando su origen en Uruguay y las dificultades atravesadas en su infancia e identidad.

Destacó que Azul trabajaba en el Centro de Atención a la Víctima y que esa noche ofrecía servicios sexuales para reunir dinero para una intervención quirúrgica. «Van a ver la última imagen con vida de Azul bajando de la camioneta en la casa de Sánchez, y la siguiente imagen es sin vida, envuelta en una lona saliendo de la vivienda. Cada uno de los ataques fue en zonas feminizadas de su cuerpo», sostuvo.

El pedido de la defensa de Sanchez

A su turno, el abogado defensor Ezequiel Leanza califica el hecho como «una tragedia lamentable» y adelantó que su estrategia buscará demostrar que existe una diferencia entre la frialdad premeditada y una reacción ante una situación violenta. Pidió al jurado escuchar la totalidad de las pruebas y los testimonios antes de tomar una decisión.

Ezequiel Leanza, abogado defensor de Roberto Daniel Sánchez frente al jurado popular. Foto Cecilia Maletti.

La defensa sostiene que esa noche hubo un encuentro sexual consentido con consumo de sustancias en el cual Semeñenko habría ingresado en estado de exaltación, provocando daños materiales en la vivienda y agrediendo a Sánchez con una botella y una bombilla. Según esta postura, el imputado habría intentado calmarla para que se retirara del lugar. El acusado, de 60 años, no prestó declaración en esta primera audiencia haciendo uso de su derecho constitucional.

Roberto Daniel Sánchez y Leanza en el banquillo de acusados. Foto: Cecilia Maletti.

El duro relato de la hermana de Azul, sin la presencia del acusado

Pasadas las 10:30 se dio inicio a la etapa testimonial. Antes de la primera declaración, el abogado querellante Fernando Gómez solicitó que el imputado no estuviera presente en la sala durante el testimonio de la hermana de la víctima por razones emocionales. Pese a la oposición de la defensa, el juez Hermosilla hizo lugar al pedido y dispuso que Sánchez siguiera la declaración a través de una transmisión remota para resguardar a la testigo.

Romina Millapán, hermana de Azul, declaró a preguntas de la abogada querellante Shirley Sarasola. Durante su testimonio relató la historia familiar desde su llegada a Neuquén desde la ciudad de Montevideo (Uruguay), los episodios de violencia e intimidaciones sufridos en la infancia, el bullying escolar que padeció la víctima y el proceso posterior de afirmación de su identidad de género hasta obtener su DNI y conseguir un empleo estatal.

También narró un abuso sexual que sufrió Azul durante su niñez por parte de un hombre de la familia y dio cuenta de las vulnerabilidades, intentos de autolesión y agresiones que padeció a lo largo de su vida.

En la primera fila, Marcos, el hermano de Azul junto a sus amigos y militantes de organizaciones. Foto: Cecilia Maletti.

Respecto a cómo se enteró de la desaparición, Millapán explicó que tomó conocimiento a través de su hermano y detalló la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba su hermana al momento de los hechos.

Durante el contrainterrogatorio, el defensor de Sánchez indagó sobre declaraciones previas de la testigo buscando marcar presuntas contradicciones sobre el consumo de sustancias y la personalidad de la víctima, lo cual motivó una intervención del fiscal García para remarcar la necesidad de no descontextualizar las respuestas.

El recuerdo de una compañera: «Era una persona linda»

A continuación declaró una psicóloga social del Centro de Atención a la Víctima y compañera de trabajo de Semeñenko. La mujer describió a Azul como una persona afectuosa, responsable y cumplidora con sus labores, señalando que si bien enfrentaba dificultades económicas, nunca asistió a su lugar de trabajo bajo los efectos del alcohol o sustancias. «Era una persona linda», recordó.

Luciano Hermosilla es el juez técnico del caso. Foto: Cecilia Maletti.

La persona que encontró el cuerpo

Luego prestó declaración el hombre que halló el cuerpo el 14 de octubre de 2025. En su relato recordó que mientras caminaba con su pareja y sus dos perros por la zona de la calle Trenque Lauquen sintió un olor extraño y al asomarse entre los pastizales de un canal de desagüe advirtió la presencia del cuerpo, tras lo cual dieron aviso inmediato a la Comisaría 12.

Los detalles de la Policía

La última testigo proporcionada por la fiscalía es una mujer policía que trabajaba como sargento en comisaría 12 desde el 2012. Fue ella la que recibió el llamado que describía el hallazgo del cuerpo de una mujer en calle Pergamino casi Trenque Lauquen.

La policía explicó la intervención de la fuerza de seguridad provincial y que en el momento del hallazgo el caudal del agua estaba bajo, lo que permitió divisar el cuerpo. “Días anteriores, el agua estaba alta”, explicó.

El juicio continuará el lunes 5 de octubre con la presentación de nuevas pruebas periciales y el resto de testimoniales.