Christa Pike volvió a caminar tras el intento fallido de ejecución en Estados Unidos

Christa Pike, condenada a muerte en Estados Unidos por el asesinato de Colleen Slemmer, ya puede caminar luego del fallido intento de ejecución con inyección letal ocurrido la semana pasada en Tennessee.

Según informó la BBC, su abogado Stephen Ferrell señaló que Pike está “de pie y caminando”, aunque continúa “confusa” mentalmente. La mujer, de 50 años, permanece hospitalizada después de sobrevivir a dos inyecciones letales.

Qué pasó con Christa Pike durante el fallido intento de ejecución en Tennessee

Ferrell explicó al programa Today de BBC Radio 4 que no habló directamente con Pike, aunque recibió información sobre su estado. Según relató, tenía los brazos hinchados y apenas podía moverlos cuando comenzó a dar sus primeros pasos en la habitación del hospital.

El caso fue considerado sin precedentes por especialistas, ya que Pike es la única persona conocida que sobrevivió a un intento de ejecución mediante inyección letal. Un tribunal ordenó además a los funcionarios de Tennessee preservar todas las pruebas vinculadas con el procedimiento.

Esa documentación podría ser utilizada en una futura demanda contra el Estado, según explicó el equipo legal de Pike. La situación judicial de la condenada quedó así abierta después de que el procedimiento no lograra concretar su ejecución.

El asesinato de Colleen Slemmer por el que Christa Pike fue condenada

Pike fue condenada a muerte por el homicidio de Colleen Slemmer, cometido el 12 de enero de 1995. Los fiscales sostuvieron que la joven atrajo a Slemmer hacia una zona boscosa por temor a que intentara quitarle a su novio.

Según la acusación, Pike cortó a Slemmer con un cúter y la golpeó con un fragmento de asfalto. Tadaryl Shipp, novio de Pike en ese momento, reconoció haber tallado un pentagrama invertido en el cuerpo de la víctima.

Shipp tenía 17 años cuando ocurrió el crimen y no recibió la pena de muerte debido a su edad. Sino que fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional y permanece en prisión.

Pike, en cambio, fue la única condenada a muerte por el asesinato de Slemmer. Ahora permanece hospitalizada después de haber sobrevivido al procedimiento de ejecución.