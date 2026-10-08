Christa Pike está «enojada y confundida»: las novedades de su estado tras la fallida ejecución y cuáles fueron sus primeras palabras

Christa Pike estaba «enojada y confundida» en las horas posteriores a recuperar la conciencia tras el fallido intento de ejecución en Tennessee, y lo primero que preguntó fue: «¿Dónde estoy?», según declaró su abogado el miércoles.

Según el abogado Randy Spivey, la mujer, considerada la primera persona en sobrevivir tras recibir la inyección letal durante una ejecución, despertó de forma asombrosa justo cuando se estaban haciendo los preparativos para desconectarla del soporte vital, tan solo seis días después de haber sido atada a una camilla en la cámara de ejecución.

Christa Pike, la mujer que sobrevivió a la ejecución en Tennessee

“Pero el martes, para sorpresa de todos… Christa se despertó y empezó a hablar”, dijo Spivey.

Pike, quien fue condenada a muerte por la paliza y el apuñalamiento que le propinó a su compañera de clase Colleen Slemmer en 1995, está al tanto de lo que le sucedió , al menos hasta cierto punto, dijo Spivey.

Sin embargo, quedan muchas preguntas sobre su pronóstico de recuperación y sobre si Tennessee intentará de nuevo ejecutar a Pike, que ahora tiene 50 años.

Sus abogados declararon el miércoles que ya ha sufrido bastante y solicitan al gobernador que conmute su sentencia. Un juez de Nashville ordenó al estado el miércoles que preservara las pruebas del intento de ejecución mientras los abogados de Pike intentan obtener más información.

La ejecución fallida del 30 de septiembre ha reavivado el escrutinio sobre cómo los estados llevan a cabo la pena de muerte , en particular el uso de la inyección letal. El miércoles, Texas llevó a cabo la primera ejecución en Estados Unidos desde que Tennessee intentara ejecutar a Pike.

Christa Pike se enfrenta a una larga recuperación

El equipo legal de Pike afirmó que aún no puede mover los brazos ni tragar y que presenta cierta confusión cognitiva. Además, padece neumonía y un coágulo de sangre en el brazo, según Spivey. Sus manos estaban extremadamente hinchadas cuando la vieron el martes en el hospital, esposada a una cama, añadió.

Su pronóstico sigue siendo incierto y le espera un largo camino hacia la recuperación, dijo.

“Ahora mismo está enfadada y confundida con todo”, dijo Randy Spivey durante una rueda de prensa tras una audiencia judicial sobre la preservación de pruebas.

A Spivey, que no estaba con Pike cuando despertó, le dijeron que sus primeras palabras fueron: «¿Dónde estoy?» y «¿Quién eres?».

Los abogados de Christa Pike quieren que se preserven las pruebas

El Centro de Información sobre la Pena de Muerte afirma que Pike es la primera persona en sobrevivir tras recibir fármacos para la inyección letal durante una ejecución.

En la audiencia del miércoles, un juez le dijo al estado que el Departamento Correccional de Tennessee debe conservar las pruebas, incluyendo «todo lo que estaba en la habitación».

La jueza del Tribunal de Equidad, I’Ashea Myles, dijo que planea emitir una orden de gran alcance que obligará al estado a conservar grabaciones, declaraciones de testigos, correos electrónicos, medicamentos, jeringas, vías intravenosas y otros artículos médicos.

La Fiscalía General de Tennessee argumentó que una orden judicial era innecesaria. John W. Ayers, fiscal general adjunto, afirmó que ya se habían recogido y registrado algunas pruebas de la cámara de ejecución. Tras la audiencia, declinó hacer comentarios.

Los abogados de Pike acusaron al estado de llevar a cabo el intento de ejecución en secreto, y afirmaron que se necesita mayor transparencia. También reiteraron su petición de clemencia para Pike. El gobernador republicano Bill Lee aún no ha indicado cuál será su respuesta.

Fuera del juzgado, Michelle Nowell gritó «Justicia para Colleen» mientras los abogados de Pike hablaban con sus partidarios.

“La víctima es Colleen. La víctima no es Christa Pike”, dijo Nowell, quien se encontraba entre un grupo que estaba afuera de la prisión la semana pasada donde tuvo lugar la ejecución fallida.

Lo que ocurrió en la cámara de ejecución sigue sin estar claro

El gobernador aplazó la única otra ejecución prevista para este año en el estado y ordenó una revisión de lo sucedido. El director de la prisión estatal renunció .

Los expertos en medicina y en inyecciones letales se han centrado en la posibilidad de que un problema con la vía intravenosa provocara que el fármaco se acumulara en sus tejidos en lugar de entrar en el torrente sanguíneo.

Los abogados de Pike escribieron en un documento judicial que «aparentemente, en ningún momento ningún miembro del equipo de ejecución se percató de que las vías intravenosas no estaban colocadas correctamente o de que las venas se habían reventado».

Los funcionarios estatales aún no han ofrecido una explicación.

El intento de ejecución comenzó cuando a Pike se le dio la oportunidad de hacer una última declaración. Unos cinco minutos después, levantó la cabeza y dijo que le dolía el brazo. En algún momento pareció perder el conocimiento, pero se la oía respirar con dificultad hasta que los medios de comunicación fueron escoltados fuera de la sala de testigos, casi 90 minutos después de iniciada la ejecución. Una ambulancia trasladó a Pike a un hospital.

El Dr. Joel Zivot, profesor de anestesiología y cirugía en Atlanta que asesoró como experto al equipo legal de Pike, dijo que podrían pasar semanas o meses antes de que alguien sepa exactamente cómo será su recuperación y si se podrá restablecer su capacidad mental para que el estado pueda intentar ejecutarla de nuevo.