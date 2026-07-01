¿Cisma en la Iglesia Católica? Comunidad tradicionalista desafía al Papa León XIV

La Fraternidad San Pío X consagró este miércoles por su cuenta a cuatro nuevos obispos, un acto «cismático» según el papa León XIV, que pidió a esta comunidad tradicionalista que renunciara a su proyecto.

En una ceremonia en la pradera suiza de Écône, adonde asistieron miles de fieles de todo el mundo, la comunidad consagró a cuatro obispos: dos franceses, un estadounidense y un suizo.

Al ignorar el llamado último lanzado esta misma semana por el papa, los cuatro nuevos obispos consagrados se encuentran de facto excomulgados, al igual que los otros dos obispos con los que hasta ahora contaba la Fraternidad Pío X.

La comunidad, fundada en 1970 por el obispo francés Marcel Lefebvre (1905-1991), agrupa a unos 600.000 fieles, según estimaciones, que se rigen por una interpretación estricta de la tradición doctrinal y litúrgica.

Rechaza en su conjunto los avances de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II (en la década de 1960), defiende un modelo de sociedad patriarcal y un ideal de Estado teocrático.

«Para mantener la fe, ¿acaso estamos rompiendo con la Iglesia? Este dilema es falso. Pertenecemos a la Iglesia, en primer lugar por la fe, por la profesión integral de la fe de la Iglesia», afirmó durante la homilía el padre Davide Pagliarani, que dirige la Fraternidad San Pío X.

La misa de consagración, de cuatro horas y en latín, se organizó al aire libre en la pradera de Écône, en el mismo lugar donde Lefebvre consagró a los primeros cuatro obispos de su comunidad, en 1988.

«Es un día histórico. Está ocurriendo algo muy importante ahora, esto no va a detenerse aquí», declaró a la AFP Jean-Pierre Stauffer, de 79 años, que viajó desde Ginebra para asistir a la ceremonia, pese a la lluvia.

«Acto cismático»

Para el Vaticano, consagrar a un obispo sin el acuerdo del papa es un acto de insubordinación directa que conlleva la excomunión automática de los obispos y constituye un «acto cismático».

«Les suplico desde el fondo de mi corazón: ¡reconsideren su decisión!», escribió recientemente León XIV en una carta dirigida a Pagliarani, superior general de la Fraternidad.

En su misiva, el papa advirtió que, en caso de cisma, los sacramentos, como el matrimonio o la confesión, administrados por los obispos dejarían de ser reconocidos por la Iglesia católica.

«No es un acto de rebelión: es un acto que nace del amor por la Iglesia», dijo a la AFP el cura Michel Rion, profesor de Teología en el seminario de Écône.

«No hay absolutamente nada cismático o contrario a la Iglesia en nuestras acciones. Esperamos que llegue el día en el que el papa vea esto. Para nosotros, ser cismáticos es lo peor que podría ocurrir, preferiríamos morir a ser cismáticos», insistió.

«La Iglesia está buscando adaptarse constantemente, para adaptar su mensaje y dirigir las almas hacia el cielo» pero «se ha adaptado demasiado al mundo», consideró.

En 1988 el papa Juan Pablo II hizo un llamado similar a la Fraternidad para disuadirla de ordenar nuevos obispos. Fue en vano.

La ordenación provocó una excomunión inmediata, que fue levantada en 2009 por Benedicto XVI.

La comunidad afirma estar presente en más de 75 países de seis continentes, con más de 750 sacerdotes.

La Fraternidad San Pío X es influyente en ciertos círculos conservadores, y cuenta hoy día con 751 sacerdotes, 264 seminaristas y cerca de 800 lugares de culto repartidos por 77 países. Es no obstante muy minoritaria dentro del catolicismo, que cuenta con más de 1.300 millones de fieles en todo el mundo.

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