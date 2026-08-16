Retenciones: estiman que el agro aporte más de US$ 4.600 millones gracias al volumen de exportaciones

El sector agropecuario argentino mantendrá un nivel de aporte fiscal estable durante el corriente año, logrando equilibrar el impacto de la reducción impositiva vigente. Según un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la recaudación en concepto de derechos de exportación (DEX) de las seis principales cadenas del agro alcanzará los US$ 4.613 millones en 2026.

Esta cifra implica una contracción marginal de apenas un 1% interanual si se la compara con los US$ 4.665 millones que ingresaron a las arcas públicas durante 2025. Aunque la estimación para este año representa una fuerte caída frente a los máximos históricos de 2021 (US$ 8.373 millones) y 2022 (US$ 9.101 millones) —momentos impulsados por el alza de precios derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania—, el monto proyectado se ubica un 50% por encima del piso registrado en 2023, un año signado por la histórica sequía que paralizó la producción nacional.

El equilibrio fiscal proyectado para el cierre de 2026 se logrará aún cuando durante todo el ejercicio rige la rebaja permanente de retenciones establecida el 7 de diciembre de 2025. Si bien esta medida reduce significativamente la carga impositiva aplicable a cada unidad exportada, el sustancial incremento en el volumen físico de los despachos al exterior compensará la caída de la alícuota, estabilizando el resultado definitivo.

La soja y el maíz, los pilares de la recaudación

Al analizar el desagregado por complejos agroindustriales, la soja continúa posicionándose como el motor indiscutido de la recaudación tributaria. La cadena sojera —que engloba los envíos de poroto, harina, aceite y biodiésel— aportará US$ 3.275 millones. Esto significa que explicará más del 71% del total estimado para los seis principales sectores, lo cual responde a que sus productos continúan afrontando las mayores alícuotas del esquema fiscal.

En segundo lugar se ubica el complejo del maíz. De este modo, tan solo entre la oleaginosa y este cereal concentrarán unos US$ 4.029 millones, lo que equivale a casi el 87% de los derechos de exportación previstos para las cadenas bajo análisis.

Complejo Agroexportador Aporte Proyectado 2026 (en millones de US$) Soja 3.275 Maíz 754 Trigo 324 Girasol 158 Cebada 79 Sorgo 22

A qué se debe la asimetría entre el primer y el segundo semestre

A pesar de la estabilidad anual proyectada, el comportamiento de la recaudación expone un fuerte contraste entre las dos mitades del año. Durante el primer semestre de 2026, el agro aportó US$ 1.881 millones por retenciones, acusando una fuerte caída del 51% en comparación con los US$ 3.804 millones liquidados en la primera mitad de 2025.

Esta marca semestral se ubicó como la segunda más baja de los últimos seis años, superando únicamente al crítico registro de la sequía de 2023 (US$ 1.153 millones). Según explicó la entidad rosarina, este declive inicial está condicionado por los esquemas excepcionales implementados durante 2025, los cuales alteraron el patrón habitual de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE).

Puntualmente, entre febrero y junio de 2025 rigió una reducción temporaria de alícuotas que incentivó fuertemente la anticipación de declaraciones, dejando una base de comparación interanual sumamente alta. A esto se sumó la eliminación transitoria de las retenciones en septiembre del año pasado, habilitando el registro de operaciones sin cargo impositivo hasta completar un cupo determinado.

Ante este escenario de contracción inicial, la BCR prevé que el retroceso sea compensado con creces durante la segunda mitad de 2026, amparado en una normalización del patrón de declaraciones de venta.

La entidad proyecta que entre los meses de julio y diciembre ingresarán unos US$ 2.731 millones. Este volumen representa más que triplicar la recaudación del mismo período del año previo, que había sido de apenas US$ 861 millones.

De cumplirse este pronóstico, el segundo semestre concentrará aproximadamente el 59% de toda la recaudación anual por derechos de exportación, asumiendo que las declaraciones de ventas al exterior retomarán un ritmo proporcional a la producción similar al promedio de los últimos cinco años.