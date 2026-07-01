A siete días de los terremotos en Venezuela, afirman que el cerco militar dificulta la búsqueda de desaparecidos en La Guaira

Pasó una semana desde que Venezuela fue cetro de un doble terremoto que dejó cerca de dos mil víctimas fatales y entre los sobrevivientes crece la angustia por los desaparecidos.

En La Guaira, una de las zonas más comprometidas, la población se mantiene expectante a los resultados y si bien hay un mismo sentimiento de esperanza, también hay otro que crece con fuerza: el enojo por la medida que se tomó de cercar el acceso a la costa de Venezuela.

Angustia en La Guaira

Las autoridades militarizaron el ingreso a La Guaira y los vecinos aseguran que esto está dificultando las tareas de búsqueda. Son los propios sobrevivientes quienes salen día a día a buscar a sus familiares desaparecidos y se organizan para remover escombros.

En Playa Grande se vivió un momento de tensión cuando los vecinos frenaron a un camión con maquinaria pesada para que se metiera en un barrio en el no habían removido los restos de edificios. Desde Clarín, presente en el sitio, relataron como los agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que están en La Guaira por orden de Diosdado Cabello, se mantienen firmes con armas largas en sus manos y tapabocas pero sin intervenir, incluso cuando se registran saques en en los pocos comercios que quedaron en pie.

«Mira cuántos son, no están haciendo nada cuando necesitamos que nos ayuden a sacar escombros. No sabemos si hay gente viva adentro», se quejó una mujer por la escena y al mismo tiempo señaló que lo único que hizo el régimen, fue improvisar una morgue en la zona del puerto donde hay 400 bolsas con cuerpos al sol y solo dejan que la gente se acerque a reconocer a sus familiares.

Un joven, por su parte, relató que pidió ayuda para buscar a su madre entre los escombros y fueron sus propios vecinos quienes actuaron. En conjunto, abrieron un agujero entre los que quedaba del piso nueve del edificio y cuando llegaron al cuarto de su madre, debajo de la cama, encontraron unos huesos. “No nos ayudó nadie a sacarla. ¿Me tengo que resignar a despedir esto como mi mamá? Llamé a un antropólogo y le mandé la foto para que confirme, al menos, si son humanos”, le contó a Clarín.

Con información de Clarín

Los muertos suben a 1.943 por los sismos y la ONU advierte que podría haber hasta 50.000 desaparecidos

El balance compartido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que durante el sexto día de operativo, la cifra de víctimas fatales ascendió a 1.943 muertos y 10.571 heridos. El reporte oficial registra además un total de 15.866 personas damnificadas a nivel nacional.

En el estado costero de La Guaira, epicentro de la catástrofe, las tareas de búsqueda lograron rescatar con vida a un total de 6.461 personas. El salvamento más reciente ocurrió durante la madrugada de este martes, cuando los brigadistas hallaron a un niño de dos años entre los escombros.

Sin embargo, las autoridades reconocieron que las probabilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen drásticamente: de los 2.407 rescatados el primer día se pasó a cuatro en la quinta jornada, y a solo uno este martes.

El Ejecutivo estima que unas 19.861 personas salvaron la vida en La Guaira, sumando a quienes salieron por sus propios medios o con ayuda familiar. No obstante, las cifras oficiales exponen un desfase de entre 7.000 y 10.000 personas cuyo paradero se desconoce. Ante este escenario, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la cifra real de desaparecidos podría alcanzar los 50.000, por lo que anunció el suministro de 10.000 bolsas mortuorias

Crisis humanitaria y colapso sanitario en Venezuela tras los terremotos

La atención de los equipos de emergencia se concentra ahora en la subsistencia de decenas de miles de personas que quedaron en la calle. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) alertó que en La Guaira la escasez de comida es generalizada, los servicios básicos están completamente paralizados y la conectividad permanece interrumpida. Hasta el momento se han habilitado 14 refugios en la zona cero y otros 55 en Caracas y estados vecinos.

«Aquí dan provisiones pero a veces se matan por la comida. Ayer se entraron a golpes, es una locura», relató Daniela Armas, una joven de 18 años refugiada en Catia La Mar. Los sobrevivientes denunciaron también fallas en la organización y desvíos de asistencia por parte de las fuerzas de seguridad encargadas de la militarización de la zona.

A la falta de infraestructura se sumó una alerta epidemiológica. El portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Christian Lindmeier, advirtió sobre la «presión extrema» en los centros de salud remanentes y el riesgo inminente de brotes de enfermedades prevenibles mediante vacunación, tales como el sarampión, la difteria y la tos ferina.

Para agilizar el ingreso de ayuda humanitaria internacional —provista por 27 países que movilizaron 40 equipos de rescate con más de 2.000 efectivos y 160 perros—, los Marines estadounidenses rehabilitaron el lunes las operaciones del puerto de La Guaira. El complejo logístico había quedado inoperable junto con el principal aeropuerto del país; actualmente, el área de depósitos portuarios funciona como una morgue improvisada.

En Caracas, los hornos del único cementerio público operan a su máxima capacidad, registrando entre 60 y 70 entierros diarios.